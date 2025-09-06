„Politico“: Pentagono pareigūnai širsta dėl Trumpo sprendimo

Nors penktadienį D. Trumpo pasirašyto įsako detalės lieka neaiškios, tačiau pareigūnai baiminasi, kad jiems gali tekti pakeisti Gynybos departamento herbus daugiau nei 700 tūkst. objektų 40-yje šalių ir visose 50 JAV valstijų.
„Tai skirta tik vidaus politinei auditorijai“, – sakė buvęs gynybos pareigūnas.
„Visa tai ne tik kainuos milijonus dolerių, bet ir neturės absoliučiai jokio poveikio Kinijos ar Rusijos skaičiavimams. Dar blogiau, mūsų priešai tai panaudos, kad pavaizduotų Jungtines Valstijas kaip karą kurstančią šalį ir grėsmę tarptautiniam stabilumui“, – pridūrė jis.
„Jei tai iš tiesų įvyks, manau, kad bus milijonas smulkių problemų ir nepatogumų“, – portalui „Politico“ sakė anonimu likti pageidavęs gynybos pareigūnas.
„Tai atims daug laiko ir pastangų“, – pridūrė jis.
„Politico“ taip pat pažymi, kad šis pokytis neišvengiamai sukels sumaištį daugelyje finansavimą iš Gynybos departamento gaunančių universitetų, ne pelno siekiančių organizacijų ir rangovų įmonių.
„Taktiniu lygiu tai reikštų, kad reikėtų pervadinti kalną sutarčių, rinkodaros, verslo plėtros medžiagą, viską, kas susiję su Gynybos departamentu (...), tiek skaitmeninės, tiek kitokios“, – sakė gynybos pramonės konsultantas.
„Strategiškai – ar net filosofiškai – gali iškilti naujų klausimų apie tai, ką reiškia remti Karo departamentą, kuris tikriausiai siunčia agresyvesnę žinią tiek mūsų sąjungininkams, tiek priešams“, – pažymėjo jis.
ELTA primena, kad apie sprendimą keisti departamento pavadinimą Baltieji rūmai pranešė ketvirtadienį.
„Mes laimėjome Pirmąjį pasaulinį karą, laimėjome Antrąjį pasaulinį karą, laimėjome viską, kas buvo prieš juos ir tarp jų, o tada nusprendėme tapti sąmoningais ir pakeitėme pavadinimą į (Gynybos departamentą – ELTA). Taigi, mes renkamės Karo departamentą“, – penktadienį per spaudos konferenciją Ovaliajame kabinete aiškindamas sprendimą žurnalistams sakė D. Trumpas.
Oficialus pavadinimo pakeitimas greičiausiai pareikalautų Kongreso pritarimo, nors su svarstymais susipažinęs asmuo portalui „Politico“ sakė, kad Baltieji rūmai ieško būdų Kongreso balsavimo išvengti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!