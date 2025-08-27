Kalendorius
Po kruvino išpuolio bažnyčioje – Trumpo žinia: „Beprasmiškas smurto aktas“

2025-08-27
2025-08-27 22:47

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sureagavo į šaudynes Mineapolyje, skelbia „Daily Mail“. Trečiadienį čia šaulys nušovė du vaikus bažnyčioje ir žuvo pats, dar daugiau vaikų yra sužeistų.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sureagavo į šaudynes Mineapolyje, skelbia „Daily Mail“. Trečiadienį čia šaulys nušovė du vaikus bažnyčioje ir žuvo pats, dar daugiau vaikų yra sužeistų.

„Man buvo išsamiai pranešta apie tragiškas šaudynes Mineapolyje, Minesotoje. FTB greitai sureagavo ir yra įvykio vietoje“, – „Truth Social“ parašė jis.

„Baltieji rūmai toliau stebės šią baisią situaciją. Prašau prisijungti prie manęs ir melstis už visus, kurie yra susiję su šiuo įvykiu!“ – pridūrė jis.

Vėliau popietę D. Trumpas įsakė nuleisti vėliavas iki pusės stiebo, pagerbiant aukas.

D. Trumpas šaudymą pavadino „beprasmišku smurto aktu“ ir paragino melstis už aukas.

„Iš pagarbos aukoms, tapusioms beprasmiško smurto akto, įvykdyto 2025 m. rugpjūčio 27 d. Mineapolyje, Minesotoje, aukomis, remdamasis man, kaip Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui, Konstitucija ir Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymais suteiktais įgaliojimais, įsakau, kad Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava būtų nuleista iki pusės stiebo“, – rašoma D. Trumpo įsake.

Buvo nuleistos vėliavos ant Baltųjų rūmų ir kitur.

Viceprezidentas J. D. Vance‘as taip pat sureagavo į šaudynes.

„Esame Baltuosiuose rūmuose ir stebime situaciją Mineapolyje. Prisijunkite prie mūsų ir melskitės už aukas!“ – socialinėse medijose parašė jis.

JAV Mineapolio bažnyčioje šaulys nužudė 2 vaikus, 17 žmonių sužeista

Trečiadienį ginkluotam užpuolikui surengus išpuolį Mineapolio bažnyčioje buvo nušauti du mokiniai, sužeista 17 žmonių, iš jų – 14 vaikų, pranešė policija – tai naujausia smurtinė tragedija Jungtinėse Valstijose.

Mineapolio policijos viršininkas Brianas O'Hara per brifingą žurnalistams sakė, kad vos virš 20 metų amžiaus šaulys paleido kulkas į Apreiškimo bažnyčią, kai kelios dešimtys mokinių dalyvavo mišiose, skirtose pažymėti pirmąją sugrįžimo į mokyklą savaitę.

Bažnyčia ir su ja susijusi mokykla yra pietinėje didžiausio Minesotos valstijos miesto dalyje.

„Du maži vaikai, aštuonerių ir dešimties metų, buvo nužudyti ten, kur sėdėjo – bažnyčios suoluose“, – sakė B. O‘Hara, pridurdamas, kad buvo sužeisti dar 17 žmonių, tarp jų 14 vaikų, ir dviejų būklė kritinė.

Pasak policijos viršininko, prieš atimdamas sau gyvybę automobilių stovėjimo aikštelėje, šaulys šaudė iš graižtvinio šautuvo, lygiavamzdžio šautuvo ir pistoleto.

Minesotos gubernatorius Timas Walzas anksčiau platformoje „X“ rašė, kad „meldžiasi už mūsų vaikus ir mokytojus, kurių pirmąją savaitę mokykloje aptemdė šis siaubingas smurto aktas“.

Tiesioginės vaizdo transliacijos metu buvo matyti, kaip panikos apimti tėvai pasiima savo mažamečius vaikus ir bėga, vykstant didelei skubaus reagavimo operacijai.

Šaudynių mokyklose šalis

„Tai buvo tyčinis smurto aktas prieš nekaltus vaikus ir kitus besimeldžiančius žmones. Visiškai nesuvokiamas žiaurumas ir bailumas šaudyti į bažnyčią, pilną vaikų“, – sakė B. O‘Hara.

„Mūsų širdis spaudžia sielvartas dėl šeimų, kurios neteko savo vaikų, dėl šių jaunų žmonių, kurie dabar kovoja, kad pasveiktų, ir dėl visos mūsų bendruomenės, kurią taip giliai traumavo šis beprasmiškas išpuolis“, – pridūrė jis.

Trečiadienio išpuolis yra naujausias iš daugybės panašių incidentų JAV mokyklose – šalies, kur ginklų yra daugiau nei žmonių, o bandymai apriboti šaunamųjų ginklų prieinamumą nuolat atsiduria politinėje aklavietėje.

„Dabar tai ne šiaip mintys ir maldos. Šie vaikai tiesiogine prasme meldėsi. Tai buvo pirmoji savaitė mokykloje. Jie buvo bažnyčioje. Tai vaikai, kurie turėtų mokytis kartu su savo draugais, – žurnalistams sakė Mineapolio meras Jacobas Frey. – Jie turėtų būti žaidimų aikštelėje. Jie turėtų ramiai eiti į mokyklą ar bažnyčią, nebijodami ir nerizikuodami patirti smurto.“

Šaudynės JAV
Amerika sukrėsta: kruvinas išpuolis prieš mokyklą – jau penktas toks šiemet (2)

