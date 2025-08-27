Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

George`o Soroso fondas: Donaldo Trumpo kaltinimai „kelia pasipiktinimą ir yra melagingi“

2025-08-27 22:30 / šaltinis: BNS
2025-08-27 22:30

JAV prezidento Donaldo Trumpo kaltinimai George'ui Sorosui ir jo sūnui „kelia pasipiktinimą ir yra melagingi“, trečiadienį pareiškė milijardieriaus investuotojo Atviros visuomenės fondai.

NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidento Donaldo Trumpo kaltinimai George'ui Sorosui ir jo sūnui „kelia pasipiktinimą ir yra melagingi", trečiadienį pareiškė milijardieriaus investuotojo Atviros visuomenės fondai.

0

JAV prezidentas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ anksčiau trečiadienį parašė, kad G. Sorosas ir jo sūnus turėtų būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn, nes esą jų šeima stovi už „smurtinių protestų“ visoje šalyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokie D. Trumpo pareiškimai yra nepagrįsti, o G. Sorosas ir jo šeima dažnai tampa dešiniųjų taikiniu. 

„Šie kaltinimai kelia pasipiktinimą ir yra melagingi. Atviros visuomenės fondai neremia ir nefinansuoja smurtinių protestų“, – naujienų agentūrai AFP pareiškė G. Soroso įkurtos filantropinės organizacijos atstovas.

Organizacija remia „teisę į žodžio laisvę ir taikius protestus, kurie yra bet kurios gyvybingos demokratijos požymiai“, pridūrė atstovas.

D. Trumpas nenurodė, kas sukėlė jo rytinį pykčio protrūkį, tačiau tai vyksta tuo metu, kai jo administracija vykdo daugybę baudžiamųjų tyrimų prieš jo tariamus priešus.

„George'ui Sorosui ir jo puikiam sūnui, radikaliesiems kairiesiems, turėtų būti pateikti kaltinimai pagal RICO dėl jų paramos smurtiniams protestams ir pan.“, – savo platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas, turėdamas omenyje įstatymą, draudžiantį dalyvauti nusikalstamoje organizacijoje.

Birželį vėl atgijo senos sąmokslo teorijos, susijusios su Sorosų šeima, kai Los Andžele kilo protestai prieš imigracijos tarnybų reidus. 

D. Trumpas pasinaudojo demonstracijomis kaip pateisinimu dislokuoti Nacionalinę gvardiją ir jūrų pėstininkus demokratų valdomame mieste.

Faktų tikrintojai, įskaitant naujienų agentūrą AFP, paneigė tuo metu internete platintų nuotraukų, kurios neva parodė, kad Sorosų šeimos remiamos ne pelno siekiančios organizacijos strategiškai išdėstė plytas, kad būtų lengviau jas mėtyti į policininkus, autentiškumą. 

Vengrijoje gimęs 95-erių G. Sorosas jau seniai yra tapęs Europos ir Jungtinių Valstijų kraštutinių dešiniųjų grupių taikiniu dėl savo finansinės paramos progresyvioms idėjoms.

Jis nepagrįstai kaltinamas migrantų krizių kurstymu Europoje ir prie pietinės JAV sienos, taip pat masinių protestų prieš policijos brutalumą organizavimu po 46-erių juodaodžio George'o Floydo (Džordžo Floydo) nužudymo 2020 metais. 

G. Sorosas 2023-aisiais paskelbė, kad perduos savo imperijos kontrolę 37-erių sūnui Alexanderui (Aleksanderiui).

Sausį, prieš pat D. Trumpo atėjimą į valdžią, tuometinis prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) G. Sorosui įteikė aukščiausią civilinį šalies apdovanojimą – Prezidento laisvės medalį už jo paramą „organizacijoms ir projektams visame pasaulyje, kurie stiprina demokratiją, žmogaus teises, švietimą ir socialinį teisingumą“.

