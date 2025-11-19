Po išpuolio geležinkelių ruože sulaikyti pirmieji asmenys: Lenkija imasi skubių veiksmų dėl sabotažo

Incidentai įvyko savaitgalį Varšuvos–Liublino geležinkelio ruože, kuris yra svarbus tiek šalies vidaus transportui, tiek humanitarinės pagalbos tiekimui į Ukrainą.
Valdžios institucijų teigimu, dviejose vietose aptikti pažeidimai vertinami kaip tyčiniai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas kiek anksčiau vieną iš incidentų apibūdino kaip bandymą „susprogdinti traukinį“ ir pavadino jį „beprecedenčiu sabotažo aktu“.
„Patvirtinu, kad jau vykdomi pirmieji sulaikymai. Įvykio dalyvius sulaikė Vidaus saugumo agentūra ir policija“, – žurnalistams trečiadienį sakė specialiųjų tarnybų veiklą koordinuojančio ministro atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis.
„Šiuo metu negaliu pateikti daugiau informacijos“, – pridūrė jis.
Vyriausybės atstovas spaudai išpuolį vadino „teroristiniu“ ir patikslino, kad buvo sulaikyti keli asmenys.
„Šie asmenys šiuo metu yra apklausiami ir nustatoma kiekvieno iš jų vaidmuo šiame teroristiniame išpuolyje (...) Sulaikymai tęsiasi. Neatmetame galimybės, kad bus sulaikyti ir kiti asmenys“, – kalbėjo J. Dobrzynskis.
Jo teigimu, pareigūnai surinko svarbių įrodymų. Tyrimas laikomas prioritetiniu, todėl operatyvinis ir tiriamasis darbas toliau tęsiamas.
„Negalime perduoti nepatikrintos informacijos, negalime spėlioti. Rusijos specialiosios tarnybos ir žvalgyba nori tiksliai žinoti, kokia kryptimi eina Lenkijos tarnybos ir policija“, – paaiškino J. Dobrzynskis.
ELTA primena, kad dėl savaitgalį įvykdyto išpuolio prieš geležinkelio atkarpą, naudojamą karinės pagalbos tiekimui į Ukrainą, Lenkija antradienį apkaltino Rusiją. Vėliau šalies ministras pirmininkas D. Tuskas pranešė nustatęs išpuolio kaltininkus: du su Rusijos žvalgyba kolaboravusius Ukrainos piliečius.
Lenkijos ministras pirmininkas pridūrė, kad įtariamieji, kurie iš Lenkijos pabėgo į Baltarusiją, siekė sukelti geležinkelio katastrofą. Vienas iš jų Ukrainos miesto Lvivo teisme jau anksčiau buvo nuteistas už akių dėl sabotažo.
Sekmadienį sprogstamasis įtaisas sugadino geležinkelio bėgius atkarpoje iš Varšuvos į šalies pietryčiuose esantį Liubliną. Buvo apgadintos ir dar dvi to paties geležinkelio ruožo atkarpos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!