  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po drono įskridimo Rumunija teigia, kad Maskvos veiksmai kelia naują iššūkį Juodosios jūros regionui

2025-09-14 19:54 / šaltinis: BNS
2025-09-14 19:54

Rumunija sekmadienį griežtai pasmerkė Rusijos drono įskridimą į jos oro erdvę per ataką Ukrainoje ir pažymėjo, kad Maskvos veiksmai kelia naują iššūkį Juodosios jūros regiono saugumui.

Rumunijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Rumunija sekmadienį griežtai pasmerkė Rusijos drono įskridimą į jos oro erdvę per ataką Ukrainoje ir pažymėjo, kad Maskvos veiksmai kelia naują iššūkį Juodosios jūros regiono saugumui.

0

Anksčiau šią savaitę Lenkija pasmerkė maždaug 20-ies Rusijos dronų įsibrovimą į jos oro erdvę, paragindama Maskvą vengti tolesnių provokacijų.

Šeštadienį Varšuva pranešė, kad pakėlė naikintuvus savo oro erdvėje dėl dronų smūgių Ukrainos teritorijoje, esančioje netoli Lenkijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo tada, kai prieš daugiau nei trejus metus Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Rumunijos teritorijoje nukrito kelios dronų nuolaužos.

Po šeštadienio incidento Rumunijos gynybos ministerija išplatintame pranešime nurodė, kad „griežtai smerkia neatsakingus Rusijos Federacijos veiksmus ir pabrėžia, kad jie kelia naują iššūkį regioniniam saugumui ir stabilumui Juodosios jūros regione“.

Ministerija pridūrė, kad „tokie incidentai rodo Rusijos Federacijos nepagarbą tarptautinei teisei“.

Šeštadienio vakarą Rumunija pranešė, kad per Rusijos ataką Ukrainoje į jos oro erdvę įskrido dronas.

Gynybos ministerija teigė, kad Bukareštas pakėlė du naikintuvus F-16, kurie „aptiko droną nacionalinėje oro erdvėje“ ir jį sekė, kol šis dingo iš radaro.

Išplatintame pareiškime priduriama, kad į Rumunijos oro erdvę įskrido Rusijos naudojamas dronas „Geran“.

„Geran“ yra „Shahed“ tipo dronų analogas. Iš pradžių Rusija tokių dronų gaudavo iš Irano, o paskui pradėjo gamintis pati. 

Ministerijos teigimu, dronas Rumunijos oro erdvėje prabuvo apie 50 minučių, neskraidė virš apgyvendintų vietovių ir nekėlė tiesioginės grėsmės gyventojų saugumui. 

Rumunijos užsienio reikalų ministrė Toiu Oana socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad klausimą dėl tokių Rusijos veiksmų iškels Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje ir paragins tarptautinę bendruomenę griežtai laikytis sankcijų Maskvai.

Sekmadienį Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas) pasmerkė Rusijos drono įskridimą į Rumunijos oro erdvę, nurodydama, kad tokie veiksmai yra nepriimtini. Ji taip pat apkaltino Maskvą neapgalvota eskalacija.

„Rumunijos oro erdvės pažeidimas Rusijos dronais yra dar vienas nepriimtinas ES valstybės narės suvereniteto pažeidimas“, – „X“ nurodė K. Kallas. 

„Ši nuolatinė neapgalvota eskalacija kelia grėsmę regiono saugumui. Mes solidarizuojamės su Rumunija. Palaikau glaudžius ryšius su Rumunijos vyriausybe“, – pridūrė ji. 

