  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Ukrainoje

Po derybų dėl taikos Ukrainoje – Peskovo atsakas

2025-11-24 12:04 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-11-24 12:04

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pakomentavo Ženevoje vykusias derybas dėl karo Ukrainoje pabaigos, rašo „Sky news“.

Peskovas dėl Lietuvos sprendimo: situacija labai rimta (nuotr. SCANPIX)
13

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pakomentavo Ženevoje vykusias derybas dėl karo Ukrainoje pabaigos, rašo „Sky news".

Jis pareiškė, kad Kremlius negavo jokios informacijos iš derybų. D. Peskovas taip pat pridūrė, kad šią savaitę Rusijos ir JAV delegacijos neplanuoja susitikti.

„Ne, mes dar negavome jokios informacijos“, – pareiškė D. Peskovas.

„Žinoma, mes atidžiai stebime žiniasklaidos pranešimus, kurių per pastaruosius keletą dienų buvo gausu, įskaitant ir iš Ženevos. Tačiau oficialiai mes dar nieko negavome“, – sako jis.

Sekmadienį vakare JAV ir Ukraina paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame teigiama, kad jos parengė „atnaujintą ir patobulintą taikos planą“.

D. Peskovas sako, kad pirmadienį planuojamas Vladimiro Putino ir Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano pokalbis telefonu.

JAV pasveikino „svarbų žingsnį į priekį“ derybose dėl Ukrainos taikos plano

Baltieji rūmai sekmadienį pareiškė, kad Šveicarijoje vykusios derybos dėl pasiūlymo užbaigti karą Ukrainoje buvo „svarbus žingsnis į priekį“, ir dar kartą patvirtino, kad bet koks galutinis susitarimas „visiškai užtikrins“ karo nuniokotos šalies suverenitetą.

Po kelių minučių Vašingtonas paskelbė bendrą JAV ir Ukrainos pareiškimą, kuriame teigiama: „Diskusijų rezultatas – šalys parengė atnaujintą ir patobulintą taikos planą.“

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio vadovavo JAV delegacijai, kuri sekmadienį Ženevoje susitiko su Ukrainos ir Europos pareigūnais, siekiant parengti planą, kaip užbaigti karą, prasidėjusį 2022 m. vasario mėnesį, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas buvo davęs Ukrainai laiko iki lapkričio 27 d. patvirtinti jo prieštaringą 28 punktų planą.

Tačiau Kyjivas siekė pakeitimų projekte, į kurį buvo įtraukti įvairūs kategoriški Maskvos  reikalavimai: pavyzdžiui, plane buvo reikalaujama, kad invaziją patyrusi šalis atiduotų dalį savo teritorijos, sumažintų kariuomenę ir įsipareigotų niekada nestoti į NATO.

Pareiškime apie naująjį projektą buvo nurodyta, kad pakeitimai iš tiesų buvo padaryti.

„Derybos buvo konstruktyvios, dalykiškos ir pagarbios, pabrėžiant bendrą įsipareigojimą siekti teisingos ir ilgalaikės taikos“, – teigiama bendrame pareiškime.

„Diskusijos parodė reikšmingą pažangą siekiant suderinti pozicijas ir nustatyti aiškius tolesnius veiksmus. Jos patvirtino, kad bet koks būsimas susitarimas turi visiškai užtikrinti Ukrainos suverenitetą ir pasiekti tvarią bei teisingą taiką.“

Abi pusės įsipareigojo „artimiausiomis dienomis“ toliau dirbti prie bendrų pasiūlymų.

Baltųjų rūmų pranešime teigiama, kad M. Rubio ir jo komanda dar kartą patvirtino Vašingtono įsipareigojimą „užtikrinti, kad Ukrainos suverenitetas, saugumas ir ateities gerovė išliktų pagrindiniais vykstančio diplomatinio proceso klausimais“.

