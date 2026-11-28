Kalbėdamas Bundestage, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas šią savaitę perspėjo, kad šaliai teks atsisakyti eilės įprastų socialinių lengvatų. Priešingu atveju po kelerių metų visos federalinio biudžeto pajamos atiteks socialinėms išmokoms, gynybai ir valstybės skolos aptarnavimui.
Vokietijos ekonominės problemos prasidėjo dar 2018 metais nuo nuosmukio automobilių pramonėje, išorės paklausos susilpnėjimo ir sustiprėjusios Kinijos konkurencijos. Realusis šalies BVP nuo 2019 metų beveik neaugo.
Be to, krizę pagilino pandemija, pigių rusiškų dujų praradimas, palūkanų normų augimas ir Amerikos muitai, įvesti Donaldo Trumpo. Iki 2025 metų gamyba daug energijos reikalaujančiose šakose sumažėjo 17,8 proc., palyginti su 2021 metais, o Vokietijos eksportas 2022–2025 metais krito 3,9 proc.
Stagnacijos, visuomenės senėjimo ir darbo jėgos trūkumo fone Vokietijai tenka didinti išlaidas pensijoms, gynybai ir valstybės skolos aptarnavimui, mažinant kitų sričių finansavimo galimybes.
2027 metų federalinio biudžeto projekte numatytos rekordinės, apie 560 mlrd. eurų siekiančios išlaidos. Kartu bendri nauji skolinimaisi sudarys apie 210 mlrd. eurų.
Ukraina siekia 115 mlrd. eurų užsienio pagalbos 2027 metams, sako V. Zelenskis
Ukrainai kitąmet prireiks 115 mlrd. eurų išorės finansavimo, kad išlaikytų savo ekonomiką ir karines pastangas prieš Rusiją, antradienį pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis, pridurdamas, kad Kyjivas užsitikrino maždaug 90 mlrd. eurų įsipareigojimų iš Europos Sąjungos.
Ukrainai 2027 metais prireiks 115 mlrd. eurų (125 mlrd. JAV dolerių) išorinės finansinės paramos, antradienį sakė prezidentas V. Zelenskis.
V. Zelenskis savo aukščiausiems regionų pareigūnams pasakė, kad vyriausybė jau užsitikrino maždaug 90 mlrd. eurų įsipareigojimų iš Europos Sąjungos ateinantiems metams ir veda derybas, kur rasti likusius 25 mlrd. eurų.
Karui prieš Rusiją einant penktuosius metus, Ukraina susiduria su smarkiai augančiomis karo išlaidomis ir priklauso nuo Vakarų sąjungininkų karinės bei finansinės paramos, kad galėtų išlikti kovoje.
ES dabar yra pagrindinė Ukrainos finansinė rėmėja ir praėjusią savaitę paskelbė planą pasiskolinti dar 45 mlrd. eurų Ukrainos ekonomikai ir karinėms pastangoms remti.
Kiti 45 mlrd. eurų buvo dalis iš 90 mlrd. eurų finansavimo, patvirtinto pernai gruodį ir planuoto šiems bei ateinantiems metams.
„Europos Komisija jau pateikė būdą, kaip užsitikrinti šį finansavimą, o dabar dirbame, kad Europos Sąjunga jį paremtų“, – sakė V. Zelenskis.
„Mums reikia rasti dar 25 mlrd. eurų. Esu tikras, kad šią užduotį įvykdysime.“
Diskusijos apie ES biudžetą, paramą Ukrainai ir Kopenhagos įspėjimai
„Biudžetas per didelis ir nepakankamai orientuotas į ateitį“, – sakė Danijos premjerė Mette Frederiksen, ragindama daugiau dirbti ties konkurencingumu, gynyba ir saugumu.
Kaip anksčiau ir Micheálas Martinas, ji pažymėjo, kad 2027 metais „visose valstybėse narėse vyks labai svarbūs politiniai rinkimai“, ir atvirai pripažino, kad dėl to „padėtis pačioje Europoje gali tapti dar sudėtingesnė“, todėl susitarimą svarbu pasiekti šiemet.
Mette Frederiksen taip pat parėmė F. Merzo raginimą susieti finansavimą su naujuoju biudžetu, sakydama, kad Ukraina tarnauja kaip „pirmoji Europos gynybos linija“.
„Jei Ukraina žlugs, manau, kyla reikšminga rizika (...), kad Rusija gali stumtis toliau“, – įspėjo ji.
Ji pridūrė, kad „Europoje turime bendrų išlaidų bendro finansavimo tradiciją, ir turime žiūrėti į Ukrainos finansavimą kaip į to dalį“.
Įdomu, kad jos taip pat paklausė, ar ES sugebės tęsti šią paramą Ukrainai, turint omenyje kelis rinkimus per artimiausius 12 mėnesių, per kuriuos į valdžią gali ateiti dešiniosios ir kraštutinių dešiniųjų partijos, be kita ko, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Lenkijoje.
Ji atvirai atsakė nežinanti, tačiau griežtai „įspėjo“ manyti, kad Europa galėtų tiesiog nustoti remti Ukrainą ir išleisti pinigus kitur.
„Atsižvelgiant į visa tai, ką dabar matome iš Rusijos pusės (...), jei leisime Ukrainai žlugti, iš esmės atversime duris Rusijai žengti toliau“, – sakė ji.
AfD lyderė žada nutraukti paramą Ukrainai
Vokietija nutrauks finansinę ir karinę pagalbą Ukrainai, jei į valdžią ateis partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD). Tokį pareiškimą padarė partijos bendrapirmininkė Alice Weidel, pristatydama planus sumažinti valstybės išlaidas.
Pasak A. Weidel, AfD ketina dešimtimis milijardų eurų sumažinti Vokietijos gynybos biudžetą, reikšmingai sumažinti įmokas į Europos Sąjungos biudžetą ir visiškai sustabdyti finansavimą bei ginklų tiekimą Ukrainai.
„Mes dešimtimis milijardų sumažinsime perteklinę gynybos išlaidų dalį, reikšmingai sumažinsime įmokas Europos Sąjungai ir sustabdysime mokėjimus bei ginklų tiekimą Ukrainai“, – sakė A. Weidel.
A. Weidel taip pat sukritikavo Vokietijos valstybės lėšų skyrimą tarptautinėms programoms, įskaitant paramą Ukrainai ir milijardo eurų vertės atogrąžų miškų apsaugos fondo Brazilijoje finansavimą.
„Negalime toliau nukreipti pinigų Ukrainai ar kokiam nors milijardo eurų Brazilijos atogrąžų miškų apsaugos fondui. Atrodo, kad pinigų užtenka visiems, visur, kiekvienai šaliai ir nevyriausybinėms organizacijoms, bet ne mūsų pačių piliečiams. Nei pensininkams, nei mokesčių mokėtojams, nei tiems, kurie moka socialinio draudimo įmokas. Tik užsienio šalims“, – sakė ji.
Kiti parlamento rinkimai Vokietijoje numatyti 2029 metais. Tačiau tam tikromis politinėmis aplinkybėmis gali būti surengti pirmalaikiai rinkimai.
Kylio universiteto 2024 metų atlikto tyrimo išvada tvirtina priešingai: ilgalaikėje perspektyvoje Vokietijai net ir ekonomine prasme paramos Ukrainai nutraukimas kainuotų daugiau: „Vokietijos karinė parama Ukrainai yra ne tik politiniame ir saugumo šios šalies interesuose. Tai taip pat yra Vokietijos ekonominiame interesuose. Rusijos pergalės ekonominės pasekmės gerokai nusvertų dabartinę paramą Ukrainai. Mūsų vertinimai rodo, kad išlaidos, susijusios su Rusijos pergale, gali būti nuo 10 iki 20 kartų didesnės nei metinė Vokietijos karinė parama Ukrainai. Ekonominiu požiūriu būtų apdairu išlaikyti ir netgi reikšmingomis sumomis padidinti mūsų paramą. Išlaikydama patikimą atgrasymą ir didindama karinę pagalbą, Vokietija gali padėti įtikinti Kremlių, kad karas negali būti laimėtas už priimtiną kainą. Tai pakeistų Kremliaus kaštų ir naudos analizę ir atvertų kelią taikos deryboms.“
Jaunimo ir profsąjungų protestai Europoje
Tuo pat metu jau visoje Europoje rengiami protestai prieš kylančias pragyvenimo išlaidas ir militarizaciją.
Pastarąjį savaitgalį Europos šalyse į gatves išėjo profsąjungų atstovai ir jaunimas demonstruodami tarptautinį solidarumą ir dalyvaudami koordinuotuose protestuose prieš didėjančias pragyvenimo išlaidas, militarizaciją ir kitas problemas, taip siekiant sustiprinti spaudimą savo vyriausybėms.
Po kelias savaites keliose Europos valstybėse vykusių protestų Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos ir Graikijos profesinės sąjungos ir aktyvistai siekia sustiprinti savo veiksmus, penktadienį ir ateinantį savaitgalį rengdami tuo pačiu metu įvyksiančias demonstracijas.
Nors protestus paskatino vietos problemos, šimtus tūkstančių žmonių į gatves išvedusius judėjimus vienija visam žemynui aktualūs klausimai: sparčiai augančios būsto kainos, blogėjančios mokymosi sąlygos, nedidėjantys atlyginimai ir augančios karinės išlaidos.
Demonstracijos rengiamos artėjant penktosioms Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą metinėms ir svarbiems rinkimams Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje bei Graikijoje.
Jaunimo vadovaujama koalicija pranešė, kad protestuose turėtų dalyvauti jaunimas iš daugiau kaip 25 valstybių.
„Tai labai svarbus renginys, suteikiantis jaunimui galimybę išsakyti savo nuomonę visoje šalyje ir parodyti, kad mums reikia sisteminių bei neatidėliotinų pokyčių dėl mūsų ateities“, – sakė 17-metė mokinė Zennor Tyndale-Biscoe, planavusi dalyvauti demonstracijoje pietvakarių Anglijos Truro mieste.
„Tvirtai tikime jaunimo balsu ir jo poveikiu suaugusiųjų pasauliui“, – sakė Z. Tyndale-Biscoe, taip pat paminėjusi Prancūzijos jaunimo protestus.
Radikalūs pokyčiai. Jaunimo vadovaujama koalicija paragino „iš esmės pertvarkyti sistemą, kurioje gyvename“, ir paskatino jaunimą protestuoti prieš militarizaciją bei socialinę neteisybę.
„Kovokime už savo ateitį, o ne už jų karus!“ – pareiškė daugiau kaip 50 jaunimo ir studentų organizacijų vienijanti koalicija.
Tarp organizatorių taip pat yra Prancūzijos „Geltonųjų liemenių“ judėjimas, kurio 2018 ir 2019 m. surengti gatvių protestai privertė sunerimti prezidentą Emmanuelį Macroną.
Profesinės sąjungos ir teisės į būstą gynėjai pateikė šešis plataus masto reikalavimus – nuo garantuotos teisės į būstą visiems iki turtingųjų apmokestinimo ir perginklavimo politikos nutraukimo.
Europos Sąjungai siekiant Rusijos keliamos grėsmės akivaizdoje perginkluoti Europą, protestų organizatoriai teigia, kad perginklavimui skirtos lėšos turėtų būti naudojamos švietimui, jaunimo politikai ir būstui.
Vokietijoje daugelį jaunuolių prie protestų prisidėti paskatino nuogąstavimai, kad gali būti vėl įvesta privalomoji karo tarnyba.
„Atrodo, kad kariuomenei ir ją aptarnaujančiai infrastruktūrai skiriamos beveik neribotos lėšos, o socialinės gerovės valstybė yra ardoma“, – sakė protestuose dalyvaujantis Vokietijos studentas Hannesas Krameris.
Organizatorių teigimu, Portugalijoje, Kroatijoje, Šveicarijoje ir kitose šalyse turėtų įvykti šimtai protestų bei streikų, tačiau tikrąjį jų mastą kol kas sunku prognozuoti.
Protestus kitose Europos šalyse įkvėpė Prancūzijos mokiniai, kurie rugsėjo viduryje pradėjo blokuoti savo mokyklas, reikalaudami geresnių mokymosi sąlygų.
Moksleivių judėjimas paskatino visoje šalyje išplisti kampaniją prieš sparčiai augančias kainas, nepakankamai kokybiškas viešąsias paslaugas ir policijos brutalumą. Per protestus keli jaunuoliai dėl policijos panaudotų priemonių neteko regėjimo arba rankų, o tūkstančiai skundėsi smarkiai nukentėję nuo ašarinių dujų.
Tai paskatino panašias moksleivių akcijas Belgijoje, Italijoje ir Ispanijoje, kur prancūziškas žodis „blocus“ (blokada) tapo populiariu raktiniu žodžiu.
„Matome, kad jaunimo judėjimai vienu metu kyla įvairiose pasaulio šalyse“, – sakė prancūzų istorikas Sylvainas Boulouque.
„Beveik visas šias demonstracijas vienija nepasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir politine valdžia“, – pridūrė jis.
Tiesa, vietoje „milijonų“, apie kuriuos kalbėjo organizatoriai, protesto akcijose pasirodė dešimtys tūkstančių protesto dalyvių. Masine jėga jis tapo tik tose šalyse, kur jaunimo nepasitenkinimą perėmė ir sustiprino profsąjungos (Italijoje, Prancūzijoje, Belgijoje). Ten, kur veikė tik moksleivių grupės (pvz., JK ar dalyje Rytų/Vidurio Europos miestų), akcijos liko lokalios.
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