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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Sukasi pasaulis. Santechnikas lėktuve, Putino „svarbiausia kalba“ ir notos NATO

2026-10-03 12:00 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-03 12:00
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Tinklalaidėje „Sukasi pasaulis“ – apie amžinas baimes dėl „Kremliaus išnaudojimo propagandai“, Putino kalbas apie pečenegus, Lietuvos politikų ginčus, Rusijos gąsdinimą NATO dėl Kaliningrado bei stebuklingai pasibaigusį „Flydubai“ išpuolį.

Tinklalaidėje „Sukasi pasaulis“ – apie amžinas baimes dėl „Kremliaus išnaudojimo propagandai“, Putino kalbas apie pečenegus, Lietuvos politikų ginčus, Rusijos gąsdinimą NATO dėl Kaliningrado bei stebuklingai pasibaigusį „Flydubai“ išpuolį.

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Kaip „Putiną išdūrė“ ir begalinis bėgiojimas nuo propagandos

Vėl anonsuota kaip laukiamiausia pasaulyje V. Putino kalba virto eiliniu D. Peskovo bandymu „parduoti“ savo vadovą. V. Putinas vėl kartojo tas pačias mantras apie pečenegus, „mus užpuolusį NATO“ ir „nas naduli“ (mus apgavo).

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Rusijos prezidento patikėtinis Kirilas Dmitrijevas tariamai pagyrė V. Sinkevičių (iš tiesų tiesiog ironizavo), o jo komanda greitai atkirto, kad tai tik eiliniai propagandiniai išvedžiojimai. Tuo tarpu L. Kasčiūnas V. Sinkevičiaus nepagyrė eilinį sykį pakartodamas mantrą, kad „reikėjo kalbėti kitaip“, kai jau buvo aišku, kad tuo pasinaudojo Kremliaus propaganda.

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Užkulisiuose aptariamas NATO susitikimas, į kurį nebuvo pakviestos Baltijos bei kitos šalys, ir kilusi dėl to panikos banga. Tačiau niekas negali pasakyti, kas tai per susitikimas ir kodėl tai turėtų kelti kažkam grėsmę, kai bet kokiu atveju jis yra neįpareigojantis.

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Parlamentaras T. Tomilinas tuo metu po vieno nutikimo oro uoste jau priėjo išvadą, kad Europos laukia visiška griūtis.

Rusijos notos ir grasinimai NATO

Po NATO pratybų šalia Kaliningrado išsigandęs Kremlius keičia toną – skrieja ištisi susirūpinimo laiškai ir notos.

Taip pat nagrinėjamas provokacinis tyrimas: jeigu Rusija užpultų Baltijos šalis, ar galimas atsakas būtų smūgis pačiai Rusijos teritorijai, priverčiantis ją atsitraukti?

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Tuo metu A. Kubilius pateikė griežtą, ir vienintelį logišką, atsakymą į M. Zacharovos grasinimus sprogdinti amunicijos gamyklas Europoje.

Reta A. Babišo atvirumo akimirka – jis atskleidė konkrečius sąjungininkų veiksmus ir pažadėjo 2 brigadas Rusijos puolimo atveju.

Šią savaitę visų dėmesį prikaustė ir „Flydubai“ dramatiško skrydžio istorija: buvo bent keli itin reti sutapimai, leidę išvengti tragedijos. Visų pirma, tai užpultasis pilotas spėjo atblokuoti įėjimą į pilotų kabiną, o antra – lėktuvu skrido kiti pilotai, padėję sėkmingai nutupdyti didžiulį lainerį.

Laidą taip pat galite pažiūrėti ir „YouTube“ platformoje, paspaudus ant šios nuorodos.

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