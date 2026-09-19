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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Sukasi pasaulis. Pakišta kiaulė, moterys prieš moterį dėl reklamos, Patruševo grasinimai ir naujo (DI)evo kūrimas

2026-09-19 12:00 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-19 12:00
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Naujausiame tinklalaidės epizode – žvilgsnis į įvykius ir tendencijas, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo nesusijusios, tačiau atskleidžia gilesnius mūsų visuomenės, geopolitikos ir technologijų pokyčius. Nuo dirbtinio intelekto (DI) galios konsolidacijos iki propagandinio Kremliaus gąsdinimo, Baltarusijos manevrų Lietuvos pašonėje bei skandalų, drebinančių tiek Vilniaus gatves, tiek Holivudą.

Naujausiame tinklalaidės epizode – žvilgsnis į įvykius ir tendencijas, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo nesusijusios, tačiau atskleidžia gilesnius mūsų visuomenės, geopolitikos ir technologijų pokyčius. Nuo dirbtinio intelekto (DI) galios konsolidacijos iki propagandinio Kremliaus gąsdinimo, Baltarusijos manevrų Lietuvos pašonėje bei skandalų, drebinančių tiek Vilniaus gatves, tiek Holivudą.

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Dirbtinis intelektas: nuo teismų štampų Rusijoje iki nekontroliuojamo tobulėjimo

Kol Vakarų pasaulis diskutuoja apie saugumo ribojimus ir ieško būdų, kaip suvaldyti supergalias įgaunantį dirbtinį intelektą, Rusijoje technologijos pasitelkiamos kur kas prozaiškesniems ir baisesniems tikslams. Pranešama, kad Rusijos teisėsaugos sistemoje DI planuojama panaudoti tiesiog baudžiamosioms byloms ir nuosprendžiams teismuose „štampuoti“.

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Tuo pat metu globaliose technologijų bendrovėse auga nerimas: DI modeliai pradeda tobulėti patys, kelia klausimus apie savo identitetą, o iš pareigų pasitraukę ar vis dar dirbantys technologijų gigantų vadovai atvirai perspėja dėl nekontroliuojamų grėsmių. Tačiau technologinės lenktynės nesustoja – JAV atstovai reikalauja užtikrinti pergalę DI srityje, o Kinija atmeta griežtesnius ribojimus, baimindamasi Amerikos dominavimo.

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Geopolitinis spaudimas: Kremliaus retorika

Retorinį spaudimą didina ir Maskva. Rusijos Saugumo Tarybos atstovas Nikolajus Patruševas eilinį kartą prabilo gąsdinimais, esą Lenkija tiesiog „išnyktų per 2–3 dienas“, jei įsiveltų į tiesioginį karinį konfliktą su Rusija. „Sukasi pasaulis“ primename, kad tas pats N. Patruševas prieš pat pilno masto invaziją į Ukrainą viešuose posėdžiuose mikčiojo prieš Vladimirą Putiną.

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Tuo tarpu Dmitrijus Peskovas ir Sergejus Lavrovas toliau bando primesti savo darbotvarkę – vėl skiriama daug dėmesio tariamam Vakarų pajėgų dislokavimui Ukrainoje bei grasinimams karu, nors pačiuose Vakaruose konkrečių kalbų apie tai šiuo metu nėra. Tai kelia klausimą: kam Kremliui šiame etape prireikė vėl kaitinti informacinį lauką?

Galiausiai, pačioje Rusijoje rinkimų tvarka virsta visišku absurdu: stebėtojų registracijai palikta vos viena diena, o dalis apylinkių tiesiog „užsidarė“, priėmė dokumentus paskutinę minutę ir vėliau pareiškė, kad informacija pateikta neteisingai, kol galiausiai pasakė „ups, laikas baigėsi“.

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Tuo metu žiniasklaidoje kilo atgarsis dėl pranešimų apie nukautą V. Putino favoritą – generolą su lietuviška pavarde Grunis. Kyla klausimas, kiek šiame incidente yra realių lietuviškų šaknų, o kiek tai – eilinė painiava, kai Rusijos vadovybė ar propaganda supainiojo lietuvius su latviais.

Sydney Sweeney reklama: seksualizavimo skandalas ar proga būti išgirstoms?

Galiausiai, kultūriniame ir socialiniame lauke verda diskusijos dėl naujos aktorės Sydney Sweeney reklaminės kampanijos. Viena vertus, reklama sulaukė griežtos kritikos dėl moterų seksualizavimo ir tradicinių stereotipų išnaudojimo.

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Kita vertus, „Sukasi pasaulis“ laidoje A. Jakimčuk taip pat pastebi ironišką detalę: būtent ši triukšminga reklama leido moterims ir aktyvistėms pasiekti milžinišką auditoriją ir iškelti moterų teisių bei seksualizavimo klausimą į pirmuosius puslapius. Be šio skandalo tokiai plačiai visuomenės daliai prabilti apie šią problemą būtų buvę beveik neįmanoma. 

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Apie visus šiuos įvykius, jų užkulisius ir priežastis – išsamiai klausykitės naujausiame tinklalaidės epizode!

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sydney Sweeney

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