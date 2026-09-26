Sukasi pasaulis. „Rusija puola Narvą“ teorija, Zelenskis ant raketos ir už kiek sutiktumėte parduoti vaiko vardą?

JAV karo tyrimų institutas paviešino jau eilinį „karo žaidimų“ modelį, kuomet Rusija surengia ataką nedidelėje teritorijoje, taip išbandant NATO tvirtybę. Tokio pobūdžio modeliuose dažnai teoriniu lygiu numatomos aplinkybės, kurios susiklosto nepalankiai – pavyzdžiui, sąjungininkai neturi atitinkamų technologijų atsakui arba pavėluoja tai padaryti. Tačiau, kaip pastebi kai kurie ekspertai, tokių raudonų linijų paišymas žemėlapiuose yra skirta ne plačiam visuomenės ratui, o kitiems analitikams įvertinti galimus įvairius scenarijus.
Politologas Nerijus Maliukevičius savo „Facebook“ paskyroje atkreipė dėmesį į tai, kad šįkart į ISW tyrimą sureagavo net ir Estijoje dislokuotų britų pajėgų vadas Jamie Murray’us. Britų brigadininkas ironiškai pakvietė ISW ekspertus apsilankyti Estijoje, kad vietoje būtų parodytas pasirengimas atremti įvairias Rusijos teorines grėsmes.
Tinklalaidėje „Sukasi pasaulis“ žurnalistai Andrius Jakimčuk ir Ona Šniukštaitė aptarė šiuos įvykius ir kaip juos reiktų vertinti žiūrint iš šalies.
Taip pat buvo paliesta ir Ukrainos galimo atsako Rusijai tema: V. Zelenskio pažadas „atkristi į Maskvą su raketa“ ar „skaudūs smūgiai žiemą“ šiuo metu labiau skamba kaip moralės kėlimas skaudžias Rusijos atakas patiriančiai Ukrainai negu realus poveikis.
Maža to, buvo aptartos ir tokios temos, kaip neseniai pasirodęs tyrimas apie jaunimo problemas – vis daugiau jaunų žmonių pripažįsta neturintys artimų draugų ir provokuojantis turinio suaugusiems kūrėjos Bonnie Blue sprendimas parduoti savo ką tik gimusio vaiko vardą.
Laidą taip pat galite pažiūrėti ir „YouTube“ platformoje, paspaudus ant šios nuorodos.
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