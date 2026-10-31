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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Sukasi pasaulis“. Žvaigždžių karai ir keisti ženklai Rusijos ir Ukrainos santykiuose

2026-10-31 12:00 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-31 12:00
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Pentagono pareigūnai galimai paragino Baltijos šalių lyderius švelninti viešus pareiškimus apie Rusiją, amerikiečių spaudimas lietuviams įsileisti baltarusiškas trąšas, V. Putino „istorijos paskaita“ Suomijos ir Norvegijos lyderiams – šią savaitę gausu pranešimų, kurie rodo, kad JAV vykdo „santykių švelninimo politiką“ Rusijos atžvilgiu.

Pentagono pareigūnai galimai paragino Baltijos šalių lyderius švelninti viešus pareiškimus apie Rusiją, amerikiečių spaudimas lietuviams įsileisti baltarusiškas trąšas, V. Putino „istorijos paskaita“ Suomijos ir Norvegijos lyderiams – šią savaitę gausu pranešimų, kurie rodo, kad JAV vykdo „santykių švelninimo politiką“ Rusijos atžvilgiu.

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Apie tai tinklalaidėje „Sukasi pasaulis“ kalbėjo žurnalistai Ona Šniukštaitė ir Andrius Jakimčuk.

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Pentagonas paprašė kelių NATO sąjungininkių, įskaitant Lietuvą, Latviją ir Estiją, sumažinti viešų įspėjimų apie Rusiją intensyvumą, teigiant, kad kai kurie Europos pareiškimai „rizikuoja pakirsti žemyno saugumą“, spalio 30 d. pranešė „Reuters“. Ši žinia buvo perduota per privačius dvišalius susitikimus, kuriuose dalyvavo aukšto rango JAV gynybos pareigūnai, įskaitant gynybos sekretoriaus pavaduotoją politikai Elbridge'ą Colby.

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Pasak keturių su diskusijomis susipažinusių asmenų, Vašingtonas paragino Europos vyriausybes vengti retorikos, kuri galėtų be reikalo išprovokuoti Maskvą. Toks kišimasis vyksta Vašingtonui spaudžiant Europos NATO nares prisiimti didesnę atsakomybę už savo konvencinę gynybą.

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Tuo pat metu „Politico“ šaltiniai skelbia, kad JAV administracija spaudžia lietuvius švelninti sankcijas Baltarusijai, taip atveriant jiems kelią per Lietuvos teritoriją į Baltijos jūrą. 

Vienas Europos pareigūnas, susipažinęs su šiais pokalbiais, Amerikos poziciją apibendrino neįprastai tiesiogiai: „Mes jums padedame. Amerikiečiai yra čia. Tiesiog nebūkite triukšmingi. Nekelkite triukšmo.“ Šis pastebėjimas atspindėjo Vašingtono norą siekti didesnio susivaldymo viešuose pranešimuose, kartu išlaikant karinį bendradarbiavimą su savo sąjungininkais.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Suomijos ir Norvegijos lyderiai netikėtai paskambino V. Putinui ir „konstruktyviai bendravo“ daugiau nei valandą. Anot „Financial Times“ šaltinių, didžiąją pokalbio dalį sudarė Rusijos vadovo „istorijos apie rusų tautą paskaitėlės“, nors patys šio pokalbio dalyviai tai neigia.

Anot A. Jakimčuk, keistas ne tiek pats skambučio faktas – ir iki tol būta pavienių bandymų susisiekti su V. Putinu iš Europos – tačiau tai, kad apie jį Europoje mažai kas žinojo, o Ukraina – sveikino tokią iniciatyvą. Iki tol Ukraina aršiai kritikavo panašaus pobūdžio bandymus užmegzti politinį ryšį su agresore, tačiau šįkart viskas atrodė taip, lyg būtų norėta pademonstruoti žinią, kad vyksta kažkokie pokalbiai pozityvia linkme.

Tai gali būti susiję su JAV siekiu išspręsti krizę Rytų Europoje ekonominių sandorių dėka ir tiesiog „paperkant“ Rusiją.

Išsamiau apie tai ir kitas aktualias šios savaitės temas – tinklalaidėje „Sukasi pasaulis“.

 

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