Svarbiausius savaitės klausimus, įskaitant ir šį galingiausių pasaulio šalių lyderių susitikimą Kinijoje, tinklalaidėje „Sukasi pasaulis“ aptarė žurnalistai Ona Šniukštaitė ir Andrius Jakimčuk.
„Trijų valstybių vadovai išsamiai apsikeitė nuomonėmis apie dabartinę tarptautinę padėtį ir įsipareigojo palaikyti strateginį stabilumą bei tarptautinį saugumą“, – tvirtinama pareiškime, kurį paskelbė Kinijos valstybinė žiniasklaida ir Kremlius. Baltieji rūmai juo dar nepasidalijo.
Trišalis susitikimas įvyko tęsiantis jau kelerius metus trunkančiam Rusijos puolimui Ukrainoje, Artimuosiuose Rytuose kilus chaosui po D. Trumpo smūgių Iranui ir vis didesnę įtaką įgyjančiai Kinijai siekiant sustiprinti savo pozicijas Rytų Azijoje.
„Mūsų šalys turi daug bendrų interesų sprendžiant regioninius konfliktus, įskaitant, žinoma, konfliktą Ukrainoje“, – susitikimo pradžioje sakė V. Putinas ir pridūrė, kad joms tenka „bendra atsakomybė už tarptautinės taikos ir saugumo palaikymą“.
Prie didelio tamsaus apvalaus stalo, kurio viduryje buvo pastatyta rožinių gėlių kompozicija, susėdę trys lyderiai įžanginėse kalbose palietė svarbias temas – nuo branduolinių ginklų iki karo Ukrainoje.
Už uždarų durų Kylin viloje Šendžene vykusi diskusija baigėsi po valandos ir 20 minučių.
D. Trumpas pareiškė, kad trys lyderiai „kuria istoriją“, o V. Putinas kalbėjo apie naują „puslapį diplomatijos istorijoje“.
„Trys šalys laikosi bendros pozicijos dėl taikos pasaulyje užtikrinimo“, – nurodė Xi Jinpingas.
Teismas, nafta ir elektra
Bendrame pareiškime lyderiai sutarė, kad „Tarptautinis Baudžiamasis Teismas ir kitos panašios institucijos neturi piktnaudžiauti savo jurisdikcija“.
TBT yra išdavęs V. Putino arešto orderį, o D. Trumpo administracija yra pažadėjusi išardyti šį teismą „plyta po plytos“.
Lyderiai taip pat „pripažino esminę valstybės sutikimo principo ir pagarbos valstybės pareigūnams taikomam (diplomatiniam) imunitetui svarbą“, sakoma pareiškime ir priduriama, kad kiekviena šalis yra „įsipareigojusi“ siekti JT reformos.
V. Putinas teigė, kad pokalbio metu taip pat bus aptariami aprūpinimo maistu ir energetinio saugumo klausimai. Abi šias sritis paveikė karai Irane ir Ukrainoje.
Bendrame pareiškime nurodoma, kad šalys „planuoja didinti perdirbtų naftos produktų gamybą ir tiekimą“, dar kartą patvirtindamos „stabilaus energijos tiekimo svarbą“.
Viršūnių susitikimas pakurstė nuogąstavimus, kad trys įtakingi lyderiai nori padalyti pasaulį į įtakos sferas, pavyzdžiui, priimdami sprendimus dėl Ukrainos be Kyjivo ar Europos dalyvavimo.
Anksčiau ketvirtadienį D. Trumpas ir V. Putinas susitiko atskirai – tai buvo pirmasis jų susitikimas nuo 2025 m. rugpjūčio. 80-metis JAV prezidentas pavadino Rusijos vadovą savo „draugu“.
Vėliau D. Trumpas ir Xi Jinpingas trečią kartą šiais metais surengė dvišales derybas. JAV lyderis akcentavo juos siejančius „labai ypatingus santykius“.
74-erių V. Putinas ir 73-ejų Xi Jinpingas derybas surengė dar trečiadienį – tai buvo jau 50-asis jų susitikimas, sakė Kinijos prezidentas.
Ekspertai: susitikimas gali pakenkti JAV prezidentui, bet sustiprinti Xi Jinpingo ir Putino pozicijas
Pekinas, Vašingtonas ir Maskva anksčiau skirtingai apibūdino trišalio susitikimo, surengto Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikimo kuluaruose, darbotvarkę.
Vašingtonas iš pradžių leido suprasti, kad Ukrainos klausimas nebus aptariamas, tačiau D. Trumpas vėliau pareiškė, jog karas bus viena iš pokalbio temų. Xi Jinpingas nelaiko šio konflikto Kinijos problema, kurią ji turėtų spręsti.
Kritikai perspėjo, kad bendras susitikimo vaizdas gali pakenkti JAV prezidentui, tačiau sustiprinti Xi Jinpingo ir V. Putino pozicijas.
Šis susitikimas „suteikia Putinui platformą įteisinti savo agresijos karą prieš Ukrainą, regis, beveik be jokių padarinių“, – sakė Azijos visuomenės politikos instituto atstovas Lyle‘as Morrisas.
„Xi Jinpingas ir Vladimiras Putinas manipuliuoja Donaldu Trumpu“, – pareiškė Senato demokratų lyderis Chuckas Schumeris.
Vašingtonas taip pat buvo nurodęs, kad susitikime bus aptariamas karas su Iranu ir branduolinis nusiginklavimas. Dvišalė JAV ir Rusijos sutartis dėl branduolinių ginklų kontrolės baigė galioti vasarį.
Pekinas jau seniai laikosi pozicijos, kad Jungtinės Valstijos ir Rusija turi sumažinti savo milžiniškus branduolinius arsenalus prieš jam sutinkant derėtis dėl mažesnių savo atsargų.
Baigiamajame pareiškime nurodoma, kad „trys šalys ves dialogą dėl branduolinės rizikos mažinimo ir branduolinių ginklų platinimo prevencijos“.
Neeilinis viršūnių susitikimas vyko po ne mažiau neįprastų scenų, kai lyderiai atvyko į pietinį Kinijos miestą.
Sulaužydamas dešimtmečius galiojusį diplomatinį protokolą, Xi Jinpingas pats pasitiko D. Trumpą oro uoste. Lyderiai trumpai apsikabino, o vėliau JAV prezidentas buvo pasveikintas prie raudonojo kilimo, kur jį pasitiko džiūgaujantys vaikai ir oro pajėgų lėktuvų pasirodymas.
Nepaisant nesutarimų, visi trys lyderiai, įskaitant ir V. Putiną, ketvirtadienį pozavo bendrai APEC šalių nuotraukai, vilkėdami specialius šalikus. Tinklalaidę „Sukasi pasaulis“ taip pat galite žiūrėti ir „YouTube“:
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