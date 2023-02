Pekinas patvirtino, kad virš Lotynų Amerikos pastebėtas balionas yra Kinijos

Šis pranešimas pasirodė po to, kai savaitgalį amerikiečiai numušė panašų prietaisą, skriejusį virš JAV. Penktadienį Pentagonas pranešė, kad antras įtariamas kinų šnipinėjimo balionas pastebėtas virš Lotynų Amerikos.

Kolumbijos oro pajėgos pranešė, kad buvo aptiktas objektas, kurio „charakteristikos panašios į baliono“, ir kad jis buvo „stebimas tol, kol paliko šalies oro erdvę“.

Oro pajėgos teigė, kad, koordinuodamos veiksmus su kitomis šalimis ir institucijomis, atlieka tyrimą, „kad nustatytų objekto kilmę“.

Kinų užsienio reikalų ministerija pirmadienį pareiškė, kad minimas objektas yra iš Kinijos ir kad jis buvo „civilinio pobūdžio ir naudojamas skrydžio bandymams“.

„Veikiamas oro sąlygų, be to, kad jo manevringumas buvo ribotas, dirižablis smarkiai nukrypo nuo numatyto kurso ir atsitiktinai įskrido į Lotynų Amerikos ir Karibų jūros šalių oro erdvę“, – per spaudos konferenciją sakė URM atstovė spaudai Mao Ning.

„Kinija yra atsakinga šalis ir visada griežtai laikėsi tarptautinės teisės“, – pridūrė ji.

„Bendravome su atitinkamomis šalimis, tinkamai elgiamės ir nesukelsime jokios grėsmės jokiai šaliai“, – tvirtino Mao Ning.

Aptikus balioną virš Jungtinių Valstijų, buvo atšauktas planuotas JAV valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno (Entonio Blinkeno) vizitas į Kiniją.

Kinija sekmadienį išreiškė pyktį dėl to, kad buvo numuštas balionas, kuris, jos teigimu, buvo nuo kurso nukrypęs nepilotuojamas orų stebėjimo orlaivis.