Pasauliui pasitinkant 2024-uosius viltį temdo karai

Daug pasaulio gyventojų, kurių dabar iš viso yra per 8 milijardus, viliasi 2024-aisiais nebepatirti didelių pragyvenimo išlaidų ir karų. Be to, Naujaisiais metais pusę pasaulio gyventojų paveiks rinkimai, vyks Paryžiaus olimpiada.

Sidnėjuje, kuris skelbiasi pasauline Naujųjų metų sostine, daugiau kaip milijonas žmonių susirinko uosto rajone stebėti fejerverkų. Visą dieną miesto gyventojai rinkosi tam itin tinkamose vietose nepaisydami neįprastai šalto ir drėgno oro, ir nenusivylė, kai Uosto tiltą bei kitus įžymius objektus nušvietė aštuonios tonos pirotechnikos priemonių.

Sutinkant Naujuosius fejerverkai taip pat nušvietė dangų Oklande, Honkonge, Maniloje, Indonezijos miestuose.

Pietų Prancūzijoje nudistai su Kalėdų Senelio kepurėmis puolė į šiltus Viduržemio jūros vandenis, o Graikijos Salonikų mieste žmonės tradiciškai vaišinosi mėsa ant iešmų ir šoko gatvėse.

Praėję metai atnešė „Barbenheimerio“ – filmų „Barbė“ ir „Openheimeris“ – fenomeną, dirbtinio intelekto įrankių plitimą ir pirmąją visos akies transplantacijos operaciją.

Indija gyventojų skaičiumi aplenkė Kiniją ir šiuo požiūriu ėmė pirmauti pasaulyje, be to, tapo pirmąją valstybe, nutupdžiusia nepilotuojamą aparatą Mėnulio pietiniame ašigalyje.

2024-ieji taip pat buvo karščiausi metai nuo stebėjimų pradžios 1880-aisiais, atnešę virtinę klimato kaitos nulemtų katastrofų visame pasaulyje.

Gerbėjai atsisveikino su rokenrolo karaliene tituluojama Tina Turner, serialo „Draugai“ aktoriumi Matthew Perry, airių ir britų grupės „The Pogues“ vokalistu Shane'u MacGowanu ir tamsiąją žmogaus prigimtį analizavusiu JAV rašytoju Cormacu McCarthy.

Atstatyti namus

2023-ieji bus prisimenami galbūt pirmiausia dėl karo Viduriniuose Rytuose. Jis kilo po palestiniečių islamistų judėjimo „Hamas“ beprecedenčių spalio 7-osios reidų Pietų Izraelyje, išprovokavusių nuožmų Izraelio atsaką Gazos Ruože.

Jungtinės Tautos apskaičiavo, kad savo namus Gazos Ruože turėjo palikti beveik 2 mln. žmonių – maždaug 85 proc. šios palestiniečių teritorijos gyventojų. Griuvėsiais virto ištisi Gazos miesto rajonai.

„Tai buvo juodi metai, vienos tragedijos“, – sakė 37-erių Abedas Akkawi, pabėgęs iš Gazos su žmona ir trimis vaikais į JT prieglaudą Rafoje, Gazos Ruožo pietuose.

„Dievui leidus šis karas baigsis, Naujieji bus geresni ir mes galėsime sugrįžti į savo namus, juos atstatyti arba net gyventi palapinėje ant griuvėsių“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.

Tel Avive, Izraelyje, 24 metų Ranas Stahlas pasirinko Naujųjų išvakarėse dirbti pamainą vyninėje, nes nejautė noro švęsti.

„Tą akimirką, kai imu šokti, liūdesys ir gedulas sugrįžta“, – sakė R. Stahlas, kurio draugas žuvo per „Hamas“ spalio 7-osios ataką muzikos festivalyje Izraelyje.

Kai kurie Vladimiro Putino valdomos Rusijos gyventojai yra pavargę nuo karo Ukrainoje.

„Naujaisiais metais norėčiau karo pabaigos, naujo prezidento ir sugrįžimo į normalų gyvenimą“, – sakė 55 metų teatro dekoratorė, maskvietė Zoja Karpova.

Tačiau pats V. Putinas, sakydamas Naujųjų metų kalbą, demonstravo pasitikėjimą savimi, pažadėjo, kad Rusija niekuomet nenusileis, ir gyrė karius fronte.

V. Putino, kuris jau yra ilgiausiai valdantis Rusijos lyderis nuo Josifo Stalino laikų, pavardė ir vėl bus kovą įvyksiančių prezidento rinkimų balsalapiuose. Mažai kas tikisi, kad rinkimai bus visiškai laisvi ar sąžiningi.

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis, sakydamas Naujųjų metų sveikinimą po beveik dvejų karo metų, pažadėjo, kad Rusijos pajėgos 2024-aisiais pajus visą Ukrainos vidaus ginklų gamybos jėgą.

Jo teigimu, Ukraina 2024 metais savo arsenale turės mažiausiai milijoną papildomų dronų, taip pat partnerių Vakaruose skirtų naikintuvų F-16.

„Mūsų pilotai jau įvaldo F-16 ir mes tikrai matysime juos savo danguje, kad mūsų priešai tikrai pamatytų, kokia iš tikrųjų yra mūsų rūstybė“, – sakė V. Zelenskis.

Romoje popiežius Pranciškus meldėsi už konfliktų visame pasaulyje aukas ir paminėjo ukrainiečius, palestiniečius bei izraeliečius, Sudano žmones ir Mianmaro rohinjus.

„Metų pabaigoje išdrįskime savęs paklausti: kiek žmonių gyvybių nusinešė ginkluoti konfliktai? Kiek žmonių žuvo? Kiek kančių, kiek skurdo?“ – sakė 87-erių Pranciškus po „Viešpaties angelo“ maldos Šv. Petro aikštėje.

„Tie, kas turite interesų šiuose konfliktuose, klausykitės sąžinės balso“, – pridūrė jis.