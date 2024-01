Volodymyras Zelenskis 2024-aisiais žada Rusijai rūstybę

Kelios valandos po jo kalbos Ukraina vėl patyrė atakų. Jos pastarosiomis dienomis yra suintensyvėjusios.

Šeštadienį per beprecedentį smūgį Rusijos Belgorodo miestui žuvo 24 žmonės; ataka buvo surengta po to, kai penktadienį nuo Maskvos raketų ir dronų Ukrainos miestuose per vieną didžiausių oro atakų nuo karo pradžios žuvo 39 žmonės.

Sausio 1-oji yra gedulo diena Ukrainos sostinėje Kyjive, kur, pareigūnų teigimu, žuvo 19 žmonių.

Pirmadienį kelios valandos po vidurnakčio Rusijos primestas okupuoto Donecko regiono lyderis Denisas Pušilinas per platformą „Telegram“ pranešė, kad Donecko miestą apšaudant iš salvinės raketų ugnies sistemų žuvo keturi ir buvo sužeista dar 13 žmonių.

Ukrainos pietinės Odesos srities gubernatorius Olehas Kiperis sakė, kad per rusų drono ataką pirmadienio naktį žuvo vienas žmogus, o dar trys buvo sužeisti.

Ukrainos vakariniame Lvivo regione anksti pirmadienį oro gynybos sistemos numušė dronų, sakė srities vadovas Maksymas Kozyckis.

V. Zelenskio naujametinėje kalboje per televiziją buvo parodyta ukrainiečių artilerija ir naikintuvai.

„Kitais metais priešas pajus vidaus produkcijos rūstybę“, – sakė prezidentas.

Jo teigimu, Ukraina 2024 metais savo arsenale turės mažiausiai milijoną papildomų dronų, taip pat partnerių Vakaruose skirtų naikintuvų F-16.

„Mūsų pilotai jau įvaldo F-16 ir mes tikrai matysime juos savo danguje“, – sakė V. Zelenskis.

Nors Ukraina gavo milijardų eurų vertės vakarietiškų ginklų, jai nepavyko pasiekti didelio proveržio per 2023 metų kontrpuolimą prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas.

Tuo tarpu Maskva didina spaudimą prie fronto linijos, anksčiau gruodžio mėnesį užėmė rytinį Marjinkos miestą ir siekia užimti Ukrainos šiaurės rytuose esantį Kupjanską.

Kyjivas ragina sąjungininkus Vakaruose tęsti karinę paramą.

Didžioji Britanija pranešė, kad nusiųs Ukrainai dar šimtus oro gynybos raketų, ministrui pirmininkui Rishi Sunakui (Rišiui Sunakui) pareiškus: „Mes turime ir toliau palaikyti Ukrainą – tiek, kiek reikės.“

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas savo tradicinėje naujametinėje kalboje Ukrainos nepaminėjo, bet gyrė rusų karius fronte ir ragino susivienyti „sunkių užduočių“ akivaizdoje.