Paryžiuje prasidėjo 10 asmenų teismas dėl kibernetinių patyčių prieš Prancūzijos pirmąją ponią

Aštuoni vyrai ir dvi moterys kaltinami piktavališkais komentarais apie pirmosios ponios lytį ir amžiaus skirtumą tarp jos ir prezidento Emmanuelio Macrono, o kai kuriuose įrašuose – ir nepagrįstais kaltinimais pedofilija.
Kibernetinių patyčių byla atsirado iš sąmokslo teorijos, plitusios socialinėje žiniasklaidoje nuo pat E. Macrono pergalės 2017 m. rinkimuose, kurioje melagingai teigiama, kad B. Macron yra transseksualė, kuri gimimo metu buvo vyriškos lyties.
Teismo procesas Paryžiuje vyks dvi dienas, o įrodymų nagrinėjimą tikimasi baigti antradienį. Teismas dar nenurodė, kada bus paskelbtas nuosprendis.
B. Macron 2024 m. rugpjūtį pateikė skundą dėl kibernetinių patyčių, todėl tyrėjai laikinai sulaikė įtariamuosius, kurių amžius – nuo 41 iki 60 metų.
Kaltinamiesiems gresia iki dvejų metų laisvės atėmimo bausmė.
Liepos mėnesį Macronai Jungtinėse Valstijose pateikė 22 punktų ieškinį dėl šmeižto prieš dešiniosios pakraipos laidų vedėją Candace Owens dėl teiginio, kad B. Macron gali būti vyras.
