Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Paryžiuje prasidėjo 10 asmenų teismas dėl kibernetinių patyčių prieš Prancūzijos pirmąją ponią

2025-10-27 18:32 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 18:32

Pirmadienį Paryžiuje prasidėjo dešimties asmenų teismas dėl priekabiavimo internete prie Prancūzijos pirmosios ponios Brigitte Macron, pranešė prokurorai.

Brigitte Macron ir Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)

Pirmadienį Paryžiuje prasidėjo dešimties asmenų teismas dėl priekabiavimo internete prie Prancūzijos pirmosios ponios Brigitte Macron, pranešė prokurorai.

REKLAMA
0

Aštuoni vyrai ir dvi moterys kaltinami piktavališkais komentarais apie pirmosios ponios lytį ir amžiaus skirtumą tarp jos ir prezidento Emmanuelio Macrono, o kai kuriuose įrašuose – ir nepagrįstais kaltinimais pedofilija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kibernetinių patyčių byla atsirado iš sąmokslo teorijos, plitusios socialinėje žiniasklaidoje nuo pat E. Macrono pergalės 2017 m. rinkimuose, kurioje melagingai teigiama, kad B. Macron yra transseksualė, kuri gimimo metu buvo vyriškos lyties.

REKLAMA
REKLAMA

Teismo procesas Paryžiuje vyks dvi dienas, o įrodymų nagrinėjimą tikimasi baigti antradienį. Teismas dar nenurodė, kada bus paskelbtas nuosprendis.

REKLAMA

B. Macron 2024 m. rugpjūtį pateikė skundą dėl kibernetinių patyčių, todėl tyrėjai laikinai sulaikė įtariamuosius, kurių amžius – nuo 41 iki 60 metų.

Kaltinamiesiems gresia iki dvejų metų laisvės atėmimo bausmė.

Liepos mėnesį Macronai Jungtinėse Valstijose pateikė 22 punktų ieškinį dėl šmeižto prieš dešiniosios pakraipos laidų vedėją Candace Owens dėl teiginio, kad B. Macron gali būti vyras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų