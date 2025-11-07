 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Paryžiuje dėl protesto per Izraelio orkestro koncertą sulaikyti keturi žmonės

2025-11-07 19:22 / šaltinis: BNS
2025-11-07 19:22

Prancūzijos policija penktadienį pranešė, kad keturi žmonės buvo sulaikyti dėl protestų, sutrikdžiusių Izraelio nacionalinio orkestro koncertą Paryžiaus filharmonijos salėje.

Prancūzijos policija nukovė vyrą, įtariamą Marselyje peiliu sužalojus mažiausiai keturis žmones

Prancūzijos policija penktadienį pranešė, kad keturi žmonės buvo sulaikyti dėl protestų, sutrikdžiusių Izraelio nacionalinio orkestro koncertą Paryžiaus filharmonijos salėje.

REKLAMA
0

Renginio organizatoriai pranešė, kad ketvirtadienį keli žiūrovai ne kartą pertraukė Izraelio filharmonijos orkestro koncertą ir du kartus paleido dūmus.

Prieš renginį šis Izraelio orkestro koncertas jau sulaukė nemažai kritikos dėl žydų valstybės karinių veiksmų Gazos Ruože bei griežtų apribojimų humanitarinei pagalba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paryžiaus filharmonija pranešė, kad pateikė skundą dėl šio incidento ir apgailestauja dėl susiklosčiusios situacijos.

REKLAMA
REKLAMA

Renginio organizatorių teigimu, renginį tris kartus bandė sustabdyti žiūrovai, turėję bilietus, o tada įsikišo kiti klausytojai.

REKLAMA

Pasak organizatorių, protestuotojai buvo pašalinti iš renginio vietos, o koncertas vėliau buvo pratęstas.

Penktadienį Prancūzijos prokurorai pranešė, kad dėl incidento buvo sulaikytos trys moterys ir vienas vyras.

Izraelis sulaukė griežtos tarptautinės kritikos dėl savo veiksmų Gazos Ruože ir okupuotame Vakarų Krante.

incidentas įvyko įvyko jau kone mėnesį galiojant trapioms paliauboms tarp „Hamas“ ir Izraelio po dvejus metus trukusio karo, kurį sukėlė 2023-iųjų spalio 7-osios palestiniečių kovotojų grupuotės išpuolis. 

Per atsakomąjį Izraelio puolimą Gazos Ruože žuvo mažiausiai 68,5 tūkst. žmonių, remiantis teritorijos Sveikatos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.

Nepaisant paliaubų, aukų skaičius didėja, nes po griuvėsiais randama vis daugiau kūnų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų