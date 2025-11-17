 
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Panaikinus apribojimus skrydžiai JAV grįžta į įprastą tvarkaraštį

2025-11-17 15:29 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 15:29

Nuo pirmadienio skrydžiai JAV vėl vykdomi pagal įprastą tvarkaraštį, atšaukus vyriausybės uždarymo metu įvestus apribojimus, pranešė Federalinė aviacijos administracija (FAA). 

JAV oro uostose (nuotr. SCANPIX)

Sekmadienio vakarą FAA pranešė, kad apribojimai bus panaikinti ir „įprastas darbas galės būti atnaujintas“ visoje šalyje nuo 6 val. Vašingtono laiku.

Tūkstančiai skrydžių buvo atšaukti dėl darbuotojų trūkumo per vyriausybės uždarymą, trukusį rekordiškai ilgai – 43 dienas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

40-yje judriausių JAV oro uostų buvo sumažinta 10 proc. vidaus skrydžių, nes trūko dispečerių. Aklavietei dėl biudžeto tęsiantis, skrydžių kontrolierių buvo prašoma dirbti be atlyginimo.

Aviacijos pramonė dar labiau nukentėjo, kai prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nemokėti oro eismo kontrolieriams, per uždarymą turėjusiems nedarbingumą, apkaltinęs juos, kad nėra patriotai.

Nepaisant to, kad uždarymas baigėsi trečiadienį, savaitgalį skrydžių vis tiek buvo 3 proc. mažiau, nors FAA teigė, kad kai kurios oro linijos nesilaikė apribojimų. 

„Dabar galime sutelkti pastangas ir pasamdyti daugiau dispečerių bei sukurti visiškai naują, modernią oro eismo valdymo sistemą“, – sakoma transporto sekretoriaus Seano Duffy pafreiškime. 

Apribojimai buvo sušvelninti likus kelioms dienoms iki keleivių srautų padidėjimo prieš lapkričio 27-ąją švenčiamą Padėkos dieną. 

