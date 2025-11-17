Panaikinus apribojimus skrydžiai JAV grįžta į įprastą tvarkaraštį

Sekmadienio vakarą FAA pranešė, kad apribojimai bus panaikinti ir „įprastas darbas galės būti atnaujintas“ visoje šalyje nuo 6 val. Vašingtono laiku.
Tūkstančiai skrydžių buvo atšaukti dėl darbuotojų trūkumo per vyriausybės uždarymą, trukusį rekordiškai ilgai – 43 dienas.
40-yje judriausių JAV oro uostų buvo sumažinta 10 proc. vidaus skrydžių, nes trūko dispečerių. Aklavietei dėl biudžeto tęsiantis, skrydžių kontrolierių buvo prašoma dirbti be atlyginimo.
Aviacijos pramonė dar labiau nukentėjo, kai prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nemokėti oro eismo kontrolieriams, per uždarymą turėjusiems nedarbingumą, apkaltinęs juos, kad nėra patriotai.
Nepaisant to, kad uždarymas baigėsi trečiadienį, savaitgalį skrydžių vis tiek buvo 3 proc. mažiau, nors FAA teigė, kad kai kurios oro linijos nesilaikė apribojimų.
„Dabar galime sutelkti pastangas ir pasamdyti daugiau dispečerių bei sukurti visiškai naują, modernią oro eismo valdymo sistemą“, – sakoma transporto sekretoriaus Seano Duffy pafreiškime.
Apribojimai buvo sušvelninti likus kelioms dienoms iki keleivių srautų padidėjimo prieš lapkričio 27-ąją švenčiamą Padėkos dieną.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!