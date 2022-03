Palydovinės nuotraukos atskleidė: prie susprogdinto dramos teatro buvo išraižyti žodžiai „vaikai“

Kovo 14 dienos palydovinėse nuotraukose, kuriomis pasidalijo privati bendrovė „Maxar“, matyti, kad abiejose teatro pastato pusėse ant žemės aiškiai rusų kalba išraižyti žodžiai „vaikai“, rašoma BBC.

Subombarduotame pastate nuo Rusijos pajėgų smūgių slėpėsi šimtai gyventojų, įskaitant vaikus, bet apie žuvusius arba sužeistus žmones informacijos kol kas neturima.

„Šiandien Rusijos pajėgos sąmoningai ir ciniškai sunaikino dramos teatrą pačioje Mariupolio širdyje, – naujienų agentūra „Unian“ citavo Mariupolio miesto tarybos pranešimą. – Lėktuvas numetė bombą ant pastato, kuriame slėpėsi šimtai taikių mariupoliečių. Šio siaubingo ir nežmoniško veiksmo masto įvertinti kol kas neįmanoma, nes mieste toliau apšaudomi gyvenamieji kvartalai.“

Sprogus bombai sugriuvo teatro pastato centrinė dalis, o nuolaužos užvertė pastate esančios slėptuvės įėjimą.

‼️This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol



According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E