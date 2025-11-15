Palestinos prezidento 90-ąjį gimtadienį temdo naujakurių smurtas ir karas Gazos Ruože

M. Abbasas yra vienas iš seniausiai pareigas einančių pasaulio lyderių; vyresnis yra tik 92 metų Kamerūno prezidentas Paulas Biya.
Kaip ir ankstesniais metais, jo gimtadienis nebus švenčiamas viešai – šiemet jį temdo Vakarų Krante vykstantis naujakurių smurtas ir niokojančio karo Gazos Ruože pasekmės.
Lapkričio 15 d. palestiniečiai švenčia savo Nepriklausomybės dieną.
M. Abbasas, regis, yra silpnos sveikatos ir labai retai pasirodo viešumoje, dažniausiai tada, kai keliauja į užsienį. Asmens sargybiniams dažnai tenka jį einantį prilaikyti. Nepaisant to, po medicininių patikrinimų skelbiamuose oficialiuose pranešimuose teigiama, kad jo sveikata gera.
Spalio pabaigoje M. Abbasas parengė įpėdinystės planą, pagal kurį jo mirties arba neveiksnumo atveju Palestinos savivaldai vadovautų jo pavaduotojas 64 metų Husseinas al Sheikhas.
M. Abbasas, kuris 2004 m. Palestinos išlaisvinimo organizacijos (PIO) įkūrėją Yasserą Arafatą pakeitė Palestinos prezidento poste, yra itin nepopuliarus tarp palestiniečių.
2005 m. jis laimėjo prezidento rinkimus autonominėse teritorijose, po to daugiau rinkimų į šį postą nebuvo rengiama. M. Abbasas ir jo vadovaujamas judėjimas „Fatah“ laikomi gerokai nuosaikesniais nei kovotojų organizacija „Hamas“.
M. Abbaso vadovaujama autonominė administracija valdo dalį Izraelio okupuoto Vakarų Kranto. Ji neturi galios daryti įtaką ten esančios Izraelio karinės administracijos sprendimams ir veiksmams.
Ji taip pat bejėgė sustabdyti gyvenviečių plėtrą Vakarų Krante, kurią skatina dabartinė Izraelio vyriausybė. Gazos Ruože 2007 m. „Hamas“ užėmė valdžią ir išstūmė „Fatah“ iš šios teritorijos.
