Palestiniečių pareigūnas ragina pasaulį priversti Izraelį paklusti TTT sprendimui

„Atėjo laikas tarptautinei bendruomenei priimti iššūkį, nes žinome (...) kad Izraelis nepaklus ir nevykdys šių teismo nustatytų pareigų“, – žurnalistams teisme sakė Ammaras Hijazifkaras.
„Taigi, atsakomybė tenka (...) tarptautinei bendruomenei ginti šias vertybes ir įpareigoti Izraelį, priversti Izraelį laikytis šių įstatymų“, – pridūrė A. Hijazi.
