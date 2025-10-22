Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Palestiniečių pareigūnas ragina pasaulį priversti Izraelį paklusti TTT sprendimui

2025-10-22 18:42 / šaltinis: BNS
2025-10-22 18:42

Palestiniečių delegatas trečiadienį Tarptautiniame Teisingumo Teisme (TTT) paragino pasaulį užtikrinti, kad Izraelis laikytųsi teismo sprendimo leisti tiekti pagalbą į Gazos Ruožą. 

Palestiniečių pareigūnas ragina pasaulį priversti Izraelį paklusti TTT sprendimui (nuotr. SCANPIX)

Palestiniečių delegatas trečiadienį Tarptautiniame Teisingumo Teisme (TTT) paragino pasaulį užtikrinti, kad Izraelis laikytųsi teismo sprendimo leisti tiekti pagalbą į Gazos Ruožą. 

REKLAMA
1

„Atėjo laikas tarptautinei bendruomenei priimti iššūkį, nes žinome (...) kad Izraelis nepaklus ir nevykdys šių teismo nustatytų pareigų“, – žurnalistams teisme sakė Ammaras Hijazifkaras. 

„Taigi, atsakomybė tenka (...) tarptautinei bendruomenei ginti šias vertybes ir įpareigoti Izraelį, priversti Izraelį laikytis šių įstatymų“, – pridūrė A. Hijazi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų