Palestiniečių prezidentas Abbasas susitiko su Izraelio taikos organizacijų atstovais

„Sveikinu šiandien pasirašytą susitarimą, karo pabaigą ir įkaitų paleidimą“, – sakė M. Abbasas ketvirtadienį savo kalboje prezidentūroje Ramaloje Izraelio okupuotame Vakarų Krante.
Jis pabrėžė palestiniečių gyventojų tikslus: „Mes liksime savo tėvynėje ir Gazos Ruože, Vakarų Krante bei Rytų Jeruzalėje sukursima Palestinos valstybę“. M. Abbaso kalbos, be kitų, klausėsi palestiniečių kilmės Kneseto deputatas Aymanas Odehas bei palestiniečių savivaldos (PA) viceprezidentas Husseinas al Sheikhas.
Izraelio aktyvistai reikalavo teisingai išspręsti konfliktą.
„Norime kitokios ateities – taikos tarp žydų ir palestiniečių“, – kalbėjo viena Izraelio taikos organizacijos „Standing Together“ vadovių Rula Daoud. Ši organizacija siekia suartėjimo tarp palestiniečių ir žydų bendruomenių.
Egipte pasiektas susitarimas numato Izraelio įkaitų išlaisvinimą mainais į palestiniečių kalinių paleidimą iš Izraelio kalėjimų, Izraelio pajėgų atsitraukimą iš Gazos Ruožo bei pagalbos tiekimą į palestiniečių teritoriją.
Gazos Ruožo ateitis dar nėra aiški. Izraelis nesutinka, kad palestiniečių savivalda dalyvautų būsimame Gazos Ruožo valdyme. Tačiau PA viceprezidentas H. al Sheikhas tinkle „X“ pareiškė, kad palestiniečių savivalda yra pasirengusi perimti vyriausybės atsakomybę Gazos Ruože ir prižiūrėti jo atstatymą.
