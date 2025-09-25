Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Kalba JT: palestiniečių prezidentas atmeta „Hamas“ dalyvavimą būsimoje palestiniečių vyriausybėje

2025-09-25 21:17 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 21:17

Palestiniečių prezidentas Mahmoudas Abbasas pareiškė esąs griežtai prieš radikalaus islamo judėjimo „Hamas‘ dalyvavimą būsimoje palestiniečių vyriausybėje. 

Mahmoudas Abbasas (nuotr. SCANPIX)

Palestiniečių prezidentas Mahmoudas Abbasas pareiškė esąs griežtai prieš radikalaus islamo judėjimo „Hamas' dalyvavimą būsimoje palestiniečių vyriausybėje. 

0
„Hamas“ nevaidins jokio vaidmens vyriausybėje“, – sakė M. Abbasas vaizdo ryšiu transliuotoje savo kalboje JT Generalinei Asamblėjai Niujorke.

Kartu jis pabrėžė, kad „Hamas“ ir kitos grupuotės turės perduoti savo ginklus būsimai palestiniečių vyriausybei. Palestiniečių prezidentas asmeniškai nedalyvavo JT generaliniuose debatuose, nes JAV uždraudė jam atvykti į Niujorką.

M. Abbasas ir jo sekuliari  „Fatah“ partija jau seniai konkuruoja su „Hamas“. M. Abbaso vadovaujama palestiniečių savivalda valdo Izraelio okupuotame Vakarų Krante. Gazos Ruože „Hamas“ 2007 m. perėmė vienvaldę kontrolę ir jėga išstūmė „Fatah“.

Vaizdo ryšiu transliuotoje savo kalboje M. Abbasas pabrėžė, kad „Hamas“ ir jos sąjungininkų smogikų surengtas didelis išpuolis prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. „nereprezentuoja palestiniečių tautos“. Jis sakė: „Nepaisant visų mūsų tautos kančių, mes atmetama tai, ką „Hamas“ padarė spalio 7 d.“ M. Abbasas taip pat akcentavo: „Mes atmetame antisemitizmą“.

Per „Hamas“ puolimą prieš Izraelį prieš beveik dvejus metus, Izraelio duomenimis, žuvo daugiau kaip 1 tūkst. 200 žmonių ir 251 buvo paimtas įkaitu. Reaguodamas į šį išpuolį, Izraelis pradėjo didelę karinę operaciją palestiniečių teritorijoje. Per ją iki šiol, „Hamas“ institucijų duomenimis, žuvo daugiau kaip 65 tūkst. 400 žmonių.

M. Abbasas savo kalboje griežtai pasmerkė Izraelio pajėgų veiksmus Gazos Ruože, pavadindamas juo „karo nusikaltimu ir nusikaltimu žmogiškumui“. Jis apkaltino Izraelį, kad šis savo „nusikaltimais“ Gazos Ruože „parašė vieną siaubingiausių XX ir XXI amžiaus žmonijos tragedijos skyrių“.

JAV administracija liepą įvedė sankcijas M. Abbaso vadovaujamai palestiniečių savivaldai, nes ji esą remia terorizmą. Be to, M. Abbasui paskelbtas kelionių draudimas neleido jam asmeniškai dalyvauti JT generaliniuose debatuose, į kuriuos kasmet į Niujorką atvyksta šalių lyderiai iš viso pasaulio.

Tačiau JT Generalinė Asamblėja didele balsų dauguma nusprendė, kad M. Abbasas galės kalbėti vaizdo ryšiu. Penktadienį kalbą Niujorke sakys Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. 

Į viršų