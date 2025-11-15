Kelmės rajone už 53 tūkst. eurų žadama įrengti SPA

„Buvusios mokyklos patalpose jau yra įrengta virtuvė, pokylių salė, lauko pirtis. Dabar parengtas projektas dėl SPA erdvės sukūrimo – joje būtų turkiška pirtis, sūkurinė vonia, garų kapsulė, dušai ir persirengimo kabinos“, – BNS sakė projekto rengėjas ir bendruomenės „Šaltenių pašvaistė“ vadovas Kęstutis Razminas.
Kelmės rajono savivaldybė BNS nurodė, kad 5 proc. projekto išlaidų – 2,6 tūkst. eurų – finansuos savivaldybė, o dar 50 tūkst. eurų – ES paramos lėšos.
Spalio 30 dieną savivaldybės taryba pritarė, kad būtų įrengta poilsio erdvė ir tam skirti 5 proc. projekto išlaidų iš savivaldybės biudžeto.
Projektas turi būti įgyvendintas iki 2026 metų rugsėjo pabaigos, bet K. Razminas tikisi, kad erdvę pavyks įrengti iki kitų metų kovo.
„Erdvė bus skirta Šaltenių gyventojams, tačiau atvira ir kitiems atvykstantiems“, – komentare BNS teigė rajono savivaldybės atstovė Asta Vaitkevičiūtė-Kizienė.
„Kai kuriems aplinkinių kaimų gyventojams žadame daryti nemokamą įėjimą, o visiems kitiems, kurie norėtų naudotis SPA, reikės susimokėti simbolinį įėjimo mokestį“, – BNS teigė K. Razminas.
Jo teigimu, nemažai turistų keliauja į netoliese esantį Palendrių vienuolyną, todėl taip norima pritraukti dar daugiau keliautojų.
„Taip pat ateityje planuojame įkurti senovinės technikos muziejų (...) ir poilsio vietą kemperiais keliaujantiems turistams. Stengiamės viską sukurti, kad tik turistai galėtų patogiai pasiekti Šaltenius“, – sakė K. Razminas.
