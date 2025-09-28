Orkos skandina jachtas: versijų, kodėl gyvūnai taip daro, yra kelios

Liudininkai užfiksavo, kaip prie nedidelės jachtos prisiartina orkų būrys. Iš pradžių atrodo, kad plėšrūs žinduoliai žaidžia, supdami laivą ant bangų. Tačiau jachtoje „Oceanview“ esantys išsigandę buriuotojai nedelsdami perduoda pavojaus signalą Portugalijos nacionalinei jūrų valdybai, tikėdamiesi sulaukti pagalbos.
Tuo metu orkos tiesiog suka jachtą aplink jos ašį – laivą jau valdo nebe kapitonas. O vos už pusės kilometro nuo nepageidaujamų svečių kenčia dar vienas laivas – norvegų jachta „Nova Vida“.
Trys buriuotojai nepasimeta – 20-mečių komanda pradeda lieti nuo borto actą, tikėdamiesi atbaidyti orkas. Laimei, jiems ir jų jachtai pavyksta atlaikyti ataką. Tuo metu netoli esantis „Oceanview“ grimzta į dugną. Gelbėtojai spėja laiku evakuoti keturių žmonių įgulą, ir aukų pavyksta išvengti.
Tai ne pirmas kartas, kai plėšrios orkos puola mažas jachtas prie Portugalijos krantų – per pastarąją savaitę tokių atvejų užfiksuota net trys. Mokslininkai spėja, kad orkoms tiesiog smalsu – jos atplaukia pažaisti su judančiais laivais. Tačiau neatmetama ir kita versija: toks elgesys gali būti agresyvus atsakas į orkų susidūrimus su laivais.
