Ore susidūrė su skraidantys automobiliai, vienas virto fakelu

Vienas iš pilotų buvo sužeistas. Vienas automobilis nukrito ant žemės ir užsidegė.
Susidūrė skraidantys automobiliai
Internete paskelbtuose vaizduose matyti, kad iš vieno automobilio kilo dūmų stulpas. Į įvykio vietą atskubėjo gaisrinės mašinos, greitosios pagalbos automobiliai.
Nelaimė įvyko Changchun mieste, kai miestas ruošėsi penkių dienų aviacijos šou, kuris turėjo prasidėti penktadienį. Skraidantys automobiliai buvo sukurti „Xpeng Aeroht“.
Neoficialiais duomenimis, automobiliai arti vienas kito atliko sudėtingus triukus.
