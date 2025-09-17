Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Ore susidūrė su skraidantys automobiliai, vienas virto fakelu

2025-09-17 12:14
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 12:14

Antradienį šiaurės rytų Kinijoje per oro šou repeticiją susidūrė du skraidantys automobiliai, skelbia CNN.

Ore susidūrė su skraidantys automobiliai (nuotr. stop kadras)

Antradienį šiaurės rytų Kinijoje per oro šou repeticiją susidūrė du skraidantys automobiliai, skelbia CNN.

0

Vienas iš pilotų buvo sužeistas. Vienas automobilis nukrito ant žemės ir užsidegė.

Susidūrė skraidantys automobiliai

Internete paskelbtuose vaizduose matyti, kad iš vieno automobilio kilo dūmų stulpas. Į įvykio vietą atskubėjo gaisrinės mašinos, greitosios pagalbos automobiliai.

Nelaimė įvyko Changchun mieste, kai miestas ruošėsi penkių dienų aviacijos šou, kuris turėjo prasidėti penktadienį. Skraidantys automobiliai buvo sukurti „Xpeng Aeroht“.

Neoficialiais duomenimis, automobiliai arti vienas kito atliko sudėtingus triukus.

