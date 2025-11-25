 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Orbanas šią savaitę vyks į Maskvą: susitiks su Putinu

2025-11-25 19:17 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-25 19:17

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas ruošiasi vizitui pas Kremliaus vadovą – žurnalistų duomenimis, jis jau šį penktadienį lankysis Maskvoje ir susitiks su Vladimiru Putinu, nors oficialaus patvirtinimo iš Budapešto kol kas nėra, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Orbanas rėžė Tuskui po žodžių apie „mūsų karą“: „Jūs žaidžiate pavojingą žaidimą“ (nuotr. SCANPIX)

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas ruošiasi vizitui pas Kremliaus vadovą – žurnalistų duomenimis, jis jau šį penktadienį lankysis Maskvoje ir susitiks su Vladimiru Putinu, nors oficialaus patvirtinimo iš Budapešto kol kas nėra, rašo „Evropeiskaja pravda“.

REKLAMA
3

Apie tai savo „Facebook“ paskyroje pranešė žurnalistas tyrėjas Szabolcsas Panyi.

Pasak jo šaltinio, susipažinusio su kelionės detalėmis, penktadienį, lapkričio 28 d., V. Orbanas Maskvoje susitiks su V. Putinu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu oficialaus susitikimo patvirtinimo dar nėra.

Orbanas ragino ES pritarti 28 punktų JAV „taikos planui“

Pažymėtina, kad 2023 m. spalį V. Orbanas buvo susitikęs su V. Putinu Kinijoje. Tuomet jis Rusijos karą prieš Ukrainą vadino „karine operacija“.

REKLAMA
REKLAMA

Lapkričio pradžioje V. Orbanas susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir paragino jį surengti susitikimą su V. Putinu būtent Budapešte. JAV prezidentas tuomet pareiškė kol kas nematantis priežasčių susitikti su Kremliaus vadovu.

Vėliau, žiniasklaidoje pasirodžius 28 punktų JAV „taikos planui“, kuriame esama Kremliui palankių nuostatų, V. Orbanas paragino ES jam pritarti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Orbanas įsiuto: „Tokie politikai kaip Ursula von der Leyen įtraukė mus į karus“ (nuotr. SCANPIX)
Orbanas rezga naują planą: štai ką bandys padaryti susitikus su Trumpu (4)
„Jis žavisi Maskva ir seka Putino pavyzdžiu“: Tuskas negailėjo kritikos Orbanui (nuotr. SCANPIX)
„Jis žavisi Maskva ir seka Putino pavyzdžiu“: Tuskas negailėjo kritikos Orbanui (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų