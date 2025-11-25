Orbanas šią savaitę vyks į Maskvą: susitiks su Putinu

Apie tai savo „Facebook“ paskyroje pranešė žurnalistas tyrėjas Szabolcsas Panyi.
Pasak jo šaltinio, susipažinusio su kelionės detalėmis, penktadienį, lapkričio 28 d., V. Orbanas Maskvoje susitiks su V. Putinu.
Tuo metu oficialaus susitikimo patvirtinimo dar nėra.
Orbanas ragino ES pritarti 28 punktų JAV „taikos planui“
Pažymėtina, kad 2023 m. spalį V. Orbanas buvo susitikęs su V. Putinu Kinijoje. Tuomet jis Rusijos karą prieš Ukrainą vadino „karine operacija“.
Lapkričio pradžioje V. Orbanas susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir paragino jį surengti susitikimą su V. Putinu būtent Budapešte. JAV prezidentas tuomet pareiškė kol kas nematantis priežasčių susitikti su Kremliaus vadovu.
Vėliau, žiniasklaidoje pasirodžius 28 punktų JAV „taikos planui“, kuriame esama Kremliui palankių nuostatų, V. Orbanas paragino ES jam pritarti.
