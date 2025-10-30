Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Nyderlandų rinkimuose centristai ir kraštutiniai dešinieji žengia koja kojon, rodo apklausos

2025-10-30 06:35 / šaltinis: BNS
2025-10-30 06:35

Nyderlandų pirmalaikiuose rinkimuose centristai ir Geerto Wilderso kraštutinių dešiniai dešinieji turi beveik vienodą balsų skaičių, ketvirtadienį rodo balsavusiųjų apklausos, suskaičiavus daugiau nei 90 proc. balsų.

Apklausa: likus savaitei iki rinkimų Nyderlanduose pirmauja Wilderso kraštutinių dešiniųjų partija. EPA-ELTA nuotr.i Nyderlandų valdančiąją koaliciją. EPA-ELTA nuotr.

Nyderlandų pirmalaikiuose rinkimuose centristai ir Geerto Wilderso kraštutinių dešiniai dešinieji turi beveik vienodą balsų skaičių, ketvirtadienį rodo balsavusiųjų apklausos, suskaičiavus daugiau nei 90 proc. balsų.

REKLAMA
0

Remiantis vietos naujienų agentūros ANP antruoju preliminariu vertinimu, centristinė partija D66, vadovaujama Robo Jetteno, ir G. Wilderso Laisvės partija (PVV) parlamente turi 26 vietas, suskaičiavus beveik 95 proc. balsų.

Ankstesnė „Ipsos“ apklausa parodė, kad R. Jettenas buvo arčiau pergalės su 27 vietomis iš 150, o PVV turėjo 25 vietas.

Pagal ANP prognozę D66 turi nežymią persvarą, bet tik keliais tūkstančiais balsų. Galutinės prognozės laukiama vėliau ketvirtadienį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų