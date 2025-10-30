Nyderlandų rinkimuose centristai ir kraštutiniai dešinieji žengia koja kojon, rodo apklausos

Remiantis vietos naujienų agentūros ANP antruoju preliminariu vertinimu, centristinė partija D66, vadovaujama Robo Jetteno, ir G. Wilderso Laisvės partija (PVV) parlamente turi 26 vietas, suskaičiavus beveik 95 proc. balsų.
Ankstesnė „Ipsos“ apklausa parodė, kad R. Jettenas buvo arčiau pergalės su 27 vietomis iš 150, o PVV turėjo 25 vietas.
Pagal ANP prognozę D66 turi nežymią persvarą, bet tik keliais tūkstančiais balsų. Galutinės prognozės laukiama vėliau ketvirtadienį.
