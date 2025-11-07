 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Norvegijoje svarstoma pašto korespondenciją pristatyti kartą per savaitę

2025-11-07 18:54 / šaltinis: BNS
2025-11-07 18:54

Norvegai, kurie greitai perėjo prie internetinių ir skaitmeninių sprendimų, gali sulaukti pašto tik kartą per savaitę, jei vyriausybė įgyvendins savo planus.

Norvegijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Norvegai, kurie greitai perėjo prie internetinių ir skaitmeninių sprendimų, gali sulaukti pašto tik kartą per savaitę, jei vyriausybė įgyvendins savo planus.

0

Susisiekimo ir ryšių ministras Jonas-Ivaras Nygardas penktadienį pasiūlė pašto korespondenciją pristatyti ne kas antrą dieną, o tik vieną kartą per savaitę.

„Paštu gauname vis mažiau laiškų ir pristatoma vis mažiau laikraščių“, – teigė jis.

Jei parlamentas pritars jo siūlymui, laiškai būtų pristatomi kartą per savaitę, o laikraščiai – bent tris kartus per savaitę.

Tie, kuri norės pašto siuntas gauti dažniau, turės pateikti prašymą. 

Vyriausybė teigė, kad ši priemonė sutaupytų valstybei daugiau nei milijardą kronų (beveik 86 mln. eurų) per metus.

Norvegijos pašto tarnyba „Posten Bring“ 2023-iaisiais pranešė, kad pristatomų laiškų kiekis nuo tūkstantmečio pradžios sumažėjo daugiau nei 80 procentų. Pernai pašto korespondencijos kiekis sumažėjo dar 11,4 procento.

