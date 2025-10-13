Netanyahu Trumpą pavadino geriausiu draugu: „Nė vienas Amerikos prezidentas nėra padaręs daugiau dėl Izraelio“

„Donaldas Trumpas yra didžiausias draugas, kokį Izraelio valstybė kada nors yra turėjusi Baltuosiuose rūmuose. Nė vienas Amerikos prezidentas nėra padaręs daugiau dėl Izraelio“, – prieš D. Trumpo kreipimąsi į įstatymų leidėjus žydų valstybės parlamente sakė B. Netanyahu.
D. Trumpas tarpininkavo sudarant paliaubas tarp Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“, kurie pirmadienį vykdo apsikeitimą įkaitais ir palestiniečių kaliniais.
B. Netanyahu savo kalboje Knesete taip pat gyrė Izraelio karius, sakydamas, kad šalis „pasiekė nuostabių pergalių prieš „Hamas“.
