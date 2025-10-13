Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Netanyahu Trumpą pavadino geriausiu draugu: „Nė vienas Amerikos prezidentas nėra padaręs daugiau dėl Izraelio“

2025-10-13 14:22 / šaltinis: BNS
2025-10-13 14:22

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pirmadienį JAV prezidentą Donaldą Trumpą pavadino geriausiu draugu, kokį Izraelis kada nors yra turėjęs Baltuosiuose rūmuose.

Benjaminas Netanyahu išreiškė paramą Donaldo Trumpo siūlomam planui dėl Gazos Ruožo (nuotr. SCANPIX)

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pirmadienį JAV prezidentą Donaldą Trumpą pavadino geriausiu draugu, kokį Izraelis kada nors yra turėjęs Baltuosiuose rūmuose.

0

Donaldas Trumpas yra didžiausias draugas, kokį Izraelio valstybė kada nors yra turėjusi Baltuosiuose rūmuose. Nė vienas Amerikos prezidentas nėra padaręs daugiau dėl Izraelio“, – prieš D. Trumpo kreipimąsi į įstatymų leidėjus žydų valstybės parlamente sakė B. Netanyahu.

D. Trumpas tarpininkavo sudarant paliaubas tarp Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“, kurie pirmadienį vykdo apsikeitimą įkaitais ir palestiniečių kaliniais.

B. Netanyahu savo kalboje Knesete taip pat gyrė Izraelio karius, sakydamas, kad šalis „pasiekė nuostabių pergalių prieš „Hamas“.

