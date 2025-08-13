Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Netanyahu: Izraelis „leis“ palestiniečiams išvykti iš Gazos Ruožo

2025-08-13 09:15 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 09:15

Prieš planuojamą karinės operacijos Gazos Ruože išplėtimą Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pasisakė už galimą palestiniečių išvykimą iš teritorijos. „Mes nevarysime jų, bet leisime jiems palikti teritoriją, – sakė jis antradienį interviu Izraelio televizijos stočiai „i24“. – Suteiksime jiems galimybę pradžioje išvykti iš kovų zonos ir apskritai palikti teritoriją, jei jie to norės“.

Izraelio smūgis Gazos Ruožui (nuotr. SCANPIX)

TAIP PAT SKAITYKITE:

B. Netanyahu, be kita ko, paminėjo pabėgėlių srautus per karus Sirijoje, Ukrainoje ir Afganistane. Jis toliau kalbėjo: „Pirmiausiai leisime tai Gazos Ruože per mūšius ir tikrai  paskui leisime jiems išvykti iš Gazos Ruožo“.

Daugeliui palestiniečių mėginimas „perkelti“ juos iš Gazos Ruožo primena vadinamąją Nakbą. „Nakba“ reiškia „katastrofą“, kai 1948 m. maždaug 760 000 palestiniečių pabėgo iš savo namų ar buvo priversti juos palikti per karą, pasibaigusį Izraelio valstybės sukūrimu.

Izraelio saugumo kabinetas praėjusią savaitę nusprendė išplėsti karinę operaciją prieš „Hamas“ Gazos Ruože. B. Netanyahu duomenimis, Izraelio kariuomenė šiuo metu kontroliuoja „70–75 proc.“ Gazos Ruožo. Islamistinei palestiniečių organizacijai liko dvi svarbios pozicijos – Gazos miestas ir Al Mavasis Gazos Ruožo centrinėje dalyje.

