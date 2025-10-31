Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Nepopuliarumo rekordas: 89 proc. prancūzų nepatenkinti Macrono darbu

2025-10-31 12:04 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 12:04

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pasiekė nepopuliarumo rekordą: tik 11 proc. prancūzų patenkinti jo darbu. Tai rodo apklausa, kurią laikraščio „Le Figaro“ užsakymu atliko nuomonės tyrimo institutas „Verian“.

Macronas neatmeta galimybės numušti oro erdvę pažeidusius Rusijos orlaivius (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pasiekė nepopuliarumo rekordą: tik 11 proc. prancūzų patenkinti jo darbu. Tai rodo apklausa, kurią laikraščio „Le Figaro" užsakymu atliko nuomonės tyrimo institutas „Verian".

E. Macrono reitingas šiuo metu yra istoriškai žemas. Iki šiol 11 proc. reitingą buvo pasiekęs tik jo pirmtakas François‘as Hollande – toks nepopuliarus šis buvo 2016 m. lapkritį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Politologas Bruno Cautrès‘as, kalbėdamas su naujienų agentūra AFP,  itin žemą E. Macrono populiarumo rodiklį aiškino vidaus politikos neramumais Prancūzijoje. Dėl jų daugelis piliečių kaltina E. Macroną, nes jis po 2024 m. Europos Parlamento rinkimų  paleido Nacionalinę Asamblėją ir paskelbė naujus rinkimus. Tarptautinėje arenoje E. Macronas nebeįkūnija „nenuginčijamo lyderio“, nes čia dominuoja JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kalbėjo mokslininkas.

Turint omenyje šias tendencijas, E. Macronas gali tapti pirmuoju Prancūzijos prezidentu, kurio populiarumas smuks iki vienaženklio.

 

