Neįtikėtina: mirusia laikyta moteris atsibudo morge

Moteris susmuko virtuvėje skrudindama duoną ir buvo klaidingai paskelbta mirusia, paaiškėjo teismo medicinos ekspertizės metu.
Policija, greitosios pagalbos medikai ir šeimos nariai atvyko į 54 metų Olive Martin namus, kai ji patyrė priepuolį. Tačiau vietoj to, kad būtų nuvežta į skubios pagalbos skyrių, moteris buvo pervežta į Darlingtono ligoninės morgą, kur personalas nustatė, kad ji vis dar gyva.
Galiausiai moteris visgi mirė. Koroneris Jeremy Chipperfieldas antradienį teisme pareiškė, kad O. Martin mirties priežastis buvo smegenų pažeidimas, „nors ir praėjus šiek tiek laiko“.
Šeimos atstovas Tomas Barclay Semple sakė, kad buvo dviejų valandų laikotarpis, per kurį moteriai „visai nebuvo teikta pagalba“. Teisme jis klausė, ar jos būklė būtų kitokia, jei ji būtų buvusi nuvežta tiesiai į ligoninę, o ne į morgą.
Į šiuos klausimus turėtų atsakyti ekspertas iš skubios pagalbos ar intensyviosios terapijos tarnybos. Koroneris teismui pareiškė nežinąs, kiek laiko O. Martin buvo be deguonies, kai 2023 m. spalio 13 d. buvo rasta savo namuose.
„Žinome, kad kai Olive buvo rasta savo virtuvėje, ji buvo įdėjusi duonos į skrudintuvą. Tai buvo diena, kai ji turėjo eiti į darbą. Jei tuo metu ji patyrė priepuolį“, – sakė šeimos atstovas.
Šiaurės Rytų greitosios pagalbos tarnybos atstovas Jamesas Donnelly teismui pranešė, kad O. Martin „morge buvo pastebėta turinti tam tikrų gyvybės požymių“.
Šios bylos nagrinėjimas atidėtas iki sausio 30 d. 14 val.
