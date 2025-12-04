Angliją supurtė žemės drebėjimas: žmonės pasakoja, kaip viskas vyko

Preliminarūs duomenys rodo, kad žemės drebėjimas įvyko prie Silverdale pakrantės 23:23 vietos laiku.
Žmonės papasakojo, kaip viskas vyko
Britų geologijos draugija Jungtinėje Karalystėje kiekvienais metais fiksuoja apie 200–300 žemės drebėjimų. Didžioji dalis jų būna labai silpni, tokie, kad žmonės jų nepajaučia.
Po šio žemės drebėjimo vietos gyventojai pasakojo, kad jautė tarsi „sprogimą ir vibraciją, sklindantį iš po žemės“.
Vienas komentatorius rašė, kad žemės drebėjimas „skambėjo kaip krentančios plytos / griūvantis stogas“, o dar kitas rašė, kad „jis buvo toks galingas, kad sudrebino visą namą“.
Socialiniuose tinkluose pasirodė dešimtys panašių pranešimų iš gyventojų. Kai kurie teigė, kad juto dvi drebėjimo bangas.
Pasak britų geologijos draugijos, paskutinį kartą žemės drebėjimas, viršijęs 3,3 balo buvo užfiksuotas spalio 20 d.
