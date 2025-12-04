 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Angliją supurtė žemės drebėjimas: žmonės pasakoja, kaip viskas vyko

2025-12-04 08:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 08:05

Jungtinės Karalystės Lankašyro grafystę sukrėtė 3,3 balo žemės drebėjimas, skelbia „Sky news“. Dešimtys žmonių sako, kad žemės drebėjimas buvo jaučiamas ir juos prikėlė iš miego, esą drebėjo namai.

Angliją supurtė žemės drebėjimas: žmonės pasakoja, kaip viskas vyko (nuotr. stop kadras)

Jungtinės Karalystės Lankašyro grafystę sukrėtė 3,3 balo žemės drebėjimas, skelbia „Sky news". Dešimtys žmonių sako, kad žemės drebėjimas buvo jaučiamas ir juos prikėlė iš miego, esą drebėjo namai.

0

Preliminarūs duomenys rodo, kad žemės drebėjimas įvyko prie Silverdale pakrantės 23:23 vietos laiku.

Žmonės papasakojo, kaip viskas vyko

Britų geologijos draugija Jungtinėje Karalystėje kiekvienais metais fiksuoja apie 200–300 žemės drebėjimų. Didžioji dalis jų būna labai silpni, tokie, kad žmonės jų nepajaučia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po šio žemės drebėjimo vietos gyventojai pasakojo, kad jautė tarsi „sprogimą ir vibraciją, sklindantį iš po žemės“.

Vienas komentatorius rašė, kad žemės drebėjimas „skambėjo kaip krentančios plytos / griūvantis stogas“, o dar kitas rašė, kad „jis buvo toks galingas, kad sudrebino visą namą“.

Socialiniuose tinkluose pasirodė dešimtys panašių pranešimų iš gyventojų. Kai kurie teigė, kad juto dvi drebėjimo bangas.

Pasak britų geologijos draugijos, paskutinį kartą žemės drebėjimas, viršijęs 3,3 balo buvo užfiksuotas spalio 20 d.

