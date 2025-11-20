 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Nedarbas JAV rugsėjį buvo didžiausias nuo 2021-ųjų spalio – 4,4 proc.

2025-11-20 21:51 / šaltinis: BNS
2025-11-20 21:51

Nedarbo lygis Jungtinėse Valstijose rugsėjį pakilo 4,4 proc. nuo 4,3 proc. rugpjūtį, ketvirtadienį skelbia Darbo departamentas.

JAV planuoja uždaryti dešimtis atstovybių visame pasaulyje: Europoje – daugiausiai (nuotr. SCANPIX)

0

Naujasis rodiklis, išlikęs didžiausiu nuo 2021 metų spalio, viršijo Volstrito analitikų prognozes, kurios pokyčio per mėnesį nepranašavo.

Bedarbių rugsėjį padaugėjo 219 tūkst. iki 7,603 mln., o dirbančiųjų – 251 tūkst. iki 163,645 milijono.

Darbo jėgos padaugėjo 470 tūkst. iki 171,248 mln., todėl darbo jėgos aktyvumo lygis pakilo 0,1 procentinio punkto iki 62,4 procento.

Didžiausia pasaulio ekonomika per pirmąjį rudens mėnesį sukūrė 119 tūkst. naujų darbo vietų – daugiausiai per pastaruosius penkis mėnesius ir per dukart daugiau nei pranašavo Volstrito analitikai.

Darbo departamentas taip pat pranešė, jog atlyginimai privataus kapitalo ne žemės ūkio įmonėse rugsėjį augo vidutiniškai 0,2 proc. per mėnesį ir 3,8 proc. per metus.

