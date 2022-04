Naujausias Kremliaus propagandisto grasinimas: Rusija su NATO šalimis ir gyventojais susidoros be gailesčio

„Manau, specialioji karinė operacija (taip Rusija vadina invaziją į Ukrainą – red. past.) įžengė į naują etapą. Vien ukrainiečių jau neužtenka, jau dabar jie kalba apie NATO šalis, kad jos Ukrainai de facto teiks savo ginklus. Į [karą] matysime įtraukiamus ne tik NATO ginklus, bet ir ginklų operatorius [karius]. Aišku, kad dabar mes de facto pradedame kariauti su NATO šalimis.

Mes sumalsime ir NATO karinį aparatą, ir, atleiskite, taip nutiks, – civilius NATO šalių gyventojus“, – TV laidoje patikino V. Solovjovas.

