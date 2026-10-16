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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

NATO pajėgų vadas atskleidė, kodėl Putinas nedrįsta pulti Aljanso

2026-10-16 09:14 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-16 09:14
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NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Alexusas Grynkewichius teigia esąs tikras, kad Aljansas kariniu požiūriu yra gerokai stipresnis už Rusiją.

NATO, Vladimiras Putinas (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (27)

NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Alexusas Grynkewichius teigia esąs tikras, kad Aljansas kariniu požiūriu yra gerokai stipresnis už Rusiją.

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„Tikrame kare, jei į jį įsitrauktų visas Aljansas, NATO konvenciniu požiūriu būtų pranašesnė už Rusiją“, – sakė jis interviu vokiečių žurnalui „Spiegel“.

„Mūsų kariniai pajėgumai, kuriuos panaudotume didelio masto konflikte, smarkiai pranoksta Maskvos pajėgumus“, – pareiškė JAV generolas. Maskva „neturi modernių naikintuvų F-35 ir tiek modernių eskadrinių minininkų ar povandeninių laivų, kiek turime mes“.

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Įvardijo priežastį, dėl kurios Putinas nedrįsta pulti NATO

Anot A. Grynkewichiaus, NATO karinis pranašumas yra viena priežasčių, kodėl Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nesiekia tiesioginės konfrontacijos su Aljansu.

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„Putinas griebiasi kitų metodų, pavyzdžiui, diversijų, nes neturi kitų galimybių“, – pabrėžė JAV generolas. Tai esą lemia ir NATO konvencinis atgrasymas, kurį būtina išlaikyti ir stiprinti.

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„Tik taip galime parodyti Rusijai, kad esame ryžtingi“, – akcentavo A. Grynkewichius.

NATO pajėgų vadas sakė, kad jo neseniai pristatyta „pergalės teorija“ (theory of victory), pagal kurią priešiškoms pajėgoms įsiveržus į NATO teritoriją būtų nedelsiant smogta atgal, yra „aiškus signalas Rusijai, kad esame pajėgūs veikti“.

„Kiekvienas, kuris nori mums pakenkti, turi suprasti: mes nedelsdami ir ryžtingai atremsime ir sutriuškinsime bet kokią ataką“, – pridūrė JAV generolas.

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