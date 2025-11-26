Moteris per plauką išvengė mirties: jau buvo pakeliui į krematoriumą

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Moters vos nekremavo gyvos
Karste moteris atsidūrė, kai po sunkios ligos pablogėjus sveikatai nustojo kvėpuoti. Dvejus metus ji sunkiai sirgo ir buvo prikaustyta prie lovos.
Ja rūpinosi 65-erių metų brolis. Dar būdama sveika, moteris testamente nurodė, kad po mirties skirs savo organus vienai iš Bankoko ligoninių, tad broliui teko paguldyti ją į karstą ir leistis į pusės tūkstančio kilometrų kelionę.
Tačiau ligoninė atsisakė priimti organus, todėl brolis nusprendė seserį kremuoti vienoje iš artimiausių šventyklų.
Kol vyras aiškinosi biurokratines procedūras, iš karsto pasigirdo beldimas. Krematoriumo darbuotojai atidarė karsto dangtį ir pamatė, kad moteris guli atmerktomis akimis ir beldžia į karstą.
Iš karsto išlaisvintą tailandietę medikai nuvežė ligoninę, o šventykla, kurioje jos vos nesudegino, sutiko sumokėti už jos gydymą.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.