TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Svarbu keliaujantiems į šią šalį: keičiasi alkoholio vartojimo taisyklės, grės rimtos baudos

2025-11-06 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 13:00

Tailande keičiamos alkoholio vartojimo taisyklės, skelbia „7 news". Apribojimai įsigalioja šeštadienį, lapkričio 8 d.

Svarbu keliaujantiems į šią šalį: keičiasi alkoholio vartojimo taisyklės, grės rimtos baudos (nuotr. SCANPIX)

Tailande keičiamos alkoholio vartojimo taisyklės, skelbia „7 news“. Apribojimai įsigalioja šeštadienį, lapkričio 8 d.

0

Naujasis alkoholinių gėrimų kontrolės įstatymas pokyčių atneš tiek turistams, tiek vietos gyventojams.

Alkoholio negalima vartoti nuo 11 iki 14 val. ir nuo 17 iki 24 val.

Grės rimtos baudos

Taip išplečiami dabartiniai įstatymai, kurie numato tuos pačius laiko intervalus. Senieji įstatymai numato išimtis tarptautiniams oro uostams, registruotoms pramogų vietoms ir viešbučiams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Asmenys ir pardavėjai, kurie bus pastebėti vartojantys alkoholį ne leistinu laiku, gali būti nubausti bauda iki 10 000 Tailando bahtų, t. y. apie 300 eurų.

Ši bauda dvigubai didesnė už maksimalią baudą už greičio viršijimą vairuojant.

Įstatymas taip pat apima ir alkoholio reklamą, nuo šeštadienio draudžiama bet kokia reklama, kuri „skatina alkoholinių gėrimų vartojimą“.

„Turistams primenama, kad, išskyrus išvardytus išimtinius atvejus, alkoholio vartojimas ar pirkimas ribojamu laiku arba draudžiamose vietose yra neteisėtas. Pažeidimus padariusios įmonės gali būti baudžiamos baudomis arba uždarytos, o asmenys gali patirti teisines pasekmes“, – teigiama Tailando turizmo administracijos pareiškime.

„Keliautojams taip pat primygtinai rekomenduojama nevairuoti transporto priemonių apsvaigus nuo alkoholio. Tailande griežtai taikomi vairavimo apsvaigus nuo alkoholio įstatymai, o bausmės gali apimti areštą, baudas ar net deportaciją sunkiais atvejais“, – priduriama jame.

