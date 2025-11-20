 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Meteorologinis balionas 11 km aukštyje trenkėsi į lėktuvą: skrydis JAV vos nesibaigė katastrofa

2025-11-20 23:09 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 23:09

Meteorologinis balionas 11 km aukštyje trenkėsi į lėktuvą: skrydis JAV vos nesibaigė katastrofa (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Skrydis virš JAV Jutos valstijos vos nesibaigė katastrofa, kai maždaug 11 kilometrų aukštyje lėktuvas susidūrė su meteorologiniu balionu, skelbia agentūra „Reuters“.

0

JAV nacionalinė transporto saugos valdyba (NTSB) patvirtino, kad incidentas įvyko šių metų spalio 16 d. 

Tikėtina, kad į „United Airlines“ orlaivį trenkėsi meteorologinis balionas, o įvykio metu kabinos pilotus apipylė dužusio stiklo skeveldros, todėl buvo priimtas sprendimas atlikti avarinį nusileidimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susidūrė su „Boeing“ lėktuvu

Praėjusį mėnesį JAV bendrovė „WindBorne Systems“ paskelbė, kad vienas jos naudojamų meteorologinių balionų virš JAV Jutos valstijos susidūrė su „Boeing“ lėktuvu.

NTSB teigimu, baliono radaro duomenys sutapo su nustatyta susidūrimo vieta ir laiku.

Kaip pranešama, vienas lėktuvo pilotas patyrė kelias paviršines žaizdas dešinėje rankoje, o kitas nenukentėjo.

