Merzas nemato Rusijos grįžimo į G7, priešingai nei Trumpas

Kalbėdamas G20 viršūnių susitikime Johanesburge, F. Merzas sakė, kad, priešingai nei Jungtinės Valstijos, nemato G7 narių „pasirengimo“ vėl priimti Rusiją.
G7 sudaro Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Valstijos, o diskusijose dalyvauja ir Europos Sąjunga.
Rusija buvo pašalinta iš grupės – anksčiau vadintos G8 – kai 2014 m. aneksavo Ukrainos Krymo pusiasalį. Likę nariai liko ištikimi Vakarų demokratijos vertybėms, nors nuo Trumpo sugrįžimo į valdžią sausį išryškėjo reikšmingi skirtumai tarp JAV ir kitų narių.
F. Merzas pažymėjo, kad grįžimas prie G8 formato galėtų būti patvirtintas tik konsensusu. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šeštadienį išsakė panašią nuomonę, sakydamas, kad sąlygų Rusijai vėl priimti nėra.
Kalbėdamas paskutiniame G7 viršūnių susitikime Kanadoje šiais metais, JAV prezidentas D. Trumpas išsakė priešingą poziciją, pavadindamas Rusijos pašalinimą iš grupės „labai didele klaida“.
Rusija išlieka platesnio G20 formato nare, tačiau Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskutinį kartą G20 viršūnių susitikime dalyvavo 2019 metais.
