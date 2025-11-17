Antradienį Berlyne įvyks Merzo, Macrono ir Starmerio susitikimas

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas anksčiau tą pačią turėtų atvykti į Berlyną dalyvauti aukščiausiojo lygio susitikime, skirtame paskatinti didesnį Europos skaitmeninį suverenitetą.
Po šio susitikimo per vakarienę prie F. Merzo ir E. Macrono prisidės Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris, sakė atstovas, neatskleidęs derybų temos.
Kadangi dirbtinis intelektas daugelyje sektorių vaidins vis svarbesnį vaidmenį, skaitmeninio suvereniteto susitikimas aukščiausiuoju lygiu skirtas paskatinti Europą labiau kontroliuoti savo skaitmeninį sektorių. Susitikime dalyvaus didžiausių regiono įmonių, įskaitant Prancūzijos dirbtinio intelekto bendrovę „Mistral“ ir Vokietijos programinės įrangos milžinę SAP, generaliniai direktoriai.
