 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Antradienį Berlyne įvyks Merzo, Macrono ir Starmerio susitikimas

2025-11-17 19:52 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 19:52

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas antradienio vakarą Berlyne susitiks su kolegomis iš Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos, pranešė vyriausybės atstovas, bet išsamesnės informacijos nepateikė.

Kiti visuotiniai Vokietijos rinkimai vyks 2025 metų rugsėjį

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas antradienio vakarą Berlyne susitiks su kolegomis iš Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos, pranešė vyriausybės atstovas, bet išsamesnės informacijos nepateikė.

REKLAMA
0

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas anksčiau tą pačią turėtų atvykti į Berlyną dalyvauti aukščiausiojo lygio susitikime, skirtame paskatinti didesnį Europos skaitmeninį suverenitetą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po šio susitikimo per vakarienę prie F. Merzo ir E. Macrono prisidės Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris, sakė atstovas, neatskleidęs derybų temos. 

Kadangi dirbtinis intelektas daugelyje sektorių vaidins vis svarbesnį vaidmenį, skaitmeninio suvereniteto susitikimas aukščiausiuoju lygiu skirtas paskatinti Europą labiau kontroliuoti savo skaitmeninį sektorių. Susitikime dalyvaus didžiausių regiono įmonių, įskaitant Prancūzijos dirbtinio intelekto bendrovę „Mistral“ ir Vokietijos programinės įrangos milžinę SAP, generaliniai direktoriai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų