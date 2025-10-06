D. Medvedevas, dabar einantis Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas, atmetė teoriją, kad neseniai įvykę trikdžiai, įskaitant oro uostų eismo sutrikimus Vokietijoje ir Danijoje, buvo susiję su Rusija ar jai palankiomis jėgomis.
„Žmonės, kurie simpatizuoja mūsų šaliai (Europoje), nešvaistys savo išteklių. Mūsų „agentai ir šnipai“ laukia atskiro įsakymo“, – rašė D. Medvedevas savo oficialiame „Telegram“ kanale.
Kremliaus ruporas, kuris susikūrė atviro anti-vakarietiško karo šalininko reputaciją, sakė, kad svarbiausia, nepriklausomai nuo to, kas yra atsakingas, yra tai, kad Europos piliečiai pajuto, ką karas gali reikšti jų žemynui.
„Svarbiausia yra tai, kad trumparegiai europiečiai savo kailiu pajuto karo grėsmė. Kad jie bijo ir dreba kaip kvaili gyvuliai, varomi į skerdyklą“, – sakė D. Medvedevas.
D. Medvedevas taip pat apkaltino Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną ir Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą tuo, kad jie kursto karą dėl politinių ir finansinių priežasčių.
Šiuo metu Europoje netyla diskusijos apie įšaldyto Rusijos turto panaudojimą Ukrainos ginklų pirkimui finansuoti. Taip pat kalbos apie Rusijos lėktuvų, nuklydusių į Europos oro erdvę, numušimą ir planai sukurti „dronų sieną“.
Visa tai pykdo Rusijos vyriausybės pareigūnus, kurie, nors ir atvirai grasina NATO ir Europai, teigia, kad neturi ketinimų pulti jokios NATO valstybės narės.
