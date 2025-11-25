Komikas Viktoras Balykov susižadėjo: mylimoji pademonstravo žiedą

Nuotrauką, kurioje užfiksuota jo mylimoji su sužadėtuvių žiedu, jis paviešino instagrame, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pranešė džiugią žinią
Vienoje iš pasidalintų fotografijų jo būsima žmona pozuoja su vyno taure, svajingai žvelgdama į tolį ir demonstruodama žiedą.
„Ji pasakė taip“, – džiaugėsi vyras.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!