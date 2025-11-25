 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Komikas Viktoras Balykov susižadėjo: mylimoji pademonstravo žiedą

2025-11-25 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-11-25 20:10

Žinomas komikas Viktoras Balykov socialiniame tinkle pasidalijo džiugia žinia – susižadėjo su širdies drauge Indre.

Viktoras Balykov susižadėjo

Žinomas komikas Viktoras Balykov socialiniame tinkle pasidalijo džiugia žinia – susižadėjo su širdies drauge Indre.

Nuotrauką, kurioje užfiksuota jo mylimoji su sužadėtuvių žiedu, jis paviešino instagrame, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Pranešė džiugią žinią

Vienoje iš pasidalintų fotografijų jo būsima žmona pozuoja su vyno taure, svajingai žvelgdama į tolį ir demonstruodama žiedą.

„Ji pasakė taip“, – džiaugėsi vyras.

 

