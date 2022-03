Mariupolio meras prašo pagalbos: žmonės liko be vandens, elektros, trūksta maisto

Mariupolio miestas iškentė ne vieną Rusijos kariuomenės ataką.

Meras Vadymo Boychenko, šiuo metu mieste atjungtas šildymas, vanduo ir elektra, o žmonėms trūksta maisto ir vaistų, todėl prašoma nedelsiant atidaryti humanitarinį koridorių.

⚡️ Mariupol Mayor pleads for help, asks for a humanitarian corridor.



According to Mayor Vadym Boychenko, the city is cut off from heating, water, and electricity, while people are running out of food and medicine.