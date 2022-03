Rusijos ataka Ukrainoje: nužudyti 7 žmonės, tarp jų – 2 vaikai

Ukrainos policija teigė, kad karinė okupantų ataka buvo įvykdyta Markhalivkos kaime, kuris yra nutolęs beveik už 10 kilometrų nuo sostinės Kijivo, pranešė „The Guardian“.

Markhalivka village near Kyiv. Destroyed by Russian terrorists. At least 5 people are dead, 3 among them are children.

These are the consequences of not closing the sky over Ukraine.



Today this is a question of emergency. #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/tclPHnf42V