 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lukašenkai nepatiks? Baltarusiai vis mažiau valgo bulvių ir tingi jas valyti

2025-11-11 16:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-11 16:49

Baltarusiai pradėjo mažiau valgyti bulvių ir vis dažniau renkasi bulvių produktus, kurių nereikia valyti. Apie tai papasakojo Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos bulvių auginimo ir vaisių bei daržovių auginimo mokslo ir praktikos centro direktorius Vadimas Makhanka, rašoma „Zerkalo“.

Lukašenka pergyvena dėl bulvių trūkumo: jau nebe iki juokų (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
11

Baltarusiai pradėjo mažiau valgyti bulvių ir vis dažniau renkasi bulvių produktus, kurių nereikia valyti. Apie tai papasakojo Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos bulvių auginimo ir vaisių bei daržovių auginimo mokslo ir praktikos centro direktorius Vadimas Makhanka, rašoma „Zerkalo“.

REKLAMA
1

Anot Vadimo Makhankos, tendencija keisti bulves bulvių produktais paveikė beveik visą pasaulį. Tačiau tai gali nepatikti autoritariniam režimo vadovui Aliaksandrui Lukašenkai, kuris nuolat akcentuoja žemdirbystės ir bulvių svarbą Baltarusijos valstybei.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gaila apie tai kalbėti, bet kartais mes tiesiog tingime valyti bulves. Mums reikia iš anksto nuvalytų bulvių arba jau paruoštų bulvių patiekalų“, – paaiškino V. Makhanka.

REKLAMA
REKLAMA

Lukašenka: labai myliu bulves

Pats A. Lukašenka nuolat akcentuoja bulvių svarbą Baltarusijai. Šįmet kilus jų stygiui Baltarusijoje ir Rusijoje jis ragino efektyvinti jų auginimą, kad „kitais metais nepritrūktume“, ir riboti jų valgymą iki „vieno, dviejų kartų per savaitę“. 

REKLAMA

Tuo pačiu jis pripažino, kad laikosi spec. dietos ir daug bulvių valgyti negali sau leisti. „Aš labai myliu bulves. Vakar nusidėjau – suvalgiau“, – 2025-ųjų rugsėjį sakė A. Lukašenka.

A. Lukašenka pavaišino Kremliaus draugą morkomis ir šaltibarščiais
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. A. Lukašenka pavaišino Kremliaus draugą morkomis ir šaltibarščiais

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų