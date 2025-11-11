Lukašenkai nepatiks? Baltarusiai vis mažiau valgo bulvių ir tingi jas valyti

Anot Vadimo Makhankos, tendencija keisti bulves bulvių produktais paveikė beveik visą pasaulį. Tačiau tai gali nepatikti autoritariniam režimo vadovui Aliaksandrui Lukašenkai, kuris nuolat akcentuoja žemdirbystės ir bulvių svarbą Baltarusijos valstybei.
„Gaila apie tai kalbėti, bet kartais mes tiesiog tingime valyti bulves. Mums reikia iš anksto nuvalytų bulvių arba jau paruoštų bulvių patiekalų“, – paaiškino V. Makhanka.
Lukašenka: labai myliu bulves
Pats A. Lukašenka nuolat akcentuoja bulvių svarbą Baltarusijai. Šįmet kilus jų stygiui Baltarusijoje ir Rusijoje jis ragino efektyvinti jų auginimą, kad „kitais metais nepritrūktume“, ir riboti jų valgymą iki „vieno, dviejų kartų per savaitę“.
Tuo pačiu jis pripažino, kad laikosi spec. dietos ir daug bulvių valgyti negali sau leisti. „Aš labai myliu bulves. Vakar nusidėjau – suvalgiau“, – 2025-ųjų rugsėjį sakė A. Lukašenka.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!