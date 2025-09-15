Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Libanas: per Izraelio smūgį šalies pietuose žuvo vienas žmogus

2025-09-15 07:01 / šaltinis: BNS
2025-09-15 07:01

Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad sekmadienį per Izraelio smūgį šalies pietuose, kur izraeliečių kariuomenė dažnai taikosi į kovotojų grupuotės „Hezbollah“ pozicijas, žuvo vienas žmogus.

Libanas (nuotr. SCANPIX)

Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad sekmadienį per Izraelio smūgį šalies pietuose, kur izraeliečių kariuomenė dažnai taikosi į kovotojų grupuotės „Hezbollah“ pozicijas, žuvo vienas žmogus.

REKLAMA
0

„Per priešo Izraelio reidą prieš automobilį Burdž Kalavijoje žuvo vienas žmogus“, – sakoma ministerijos pranešime.

Penktadienį ministerija pranešė, kad per Izraelio smūgį Pietų Libano Aitaruno kaime žuvo vienas žmogus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelis toliau atakuoja Irano remiamos kovotojų grupuotės „Hezbollah“ grupuotės taikinius, nepaisant praėjusį lapkritį sudarytų paliaubų, kurios nutraukė daugiau nei metus trukusius karo veiksmus tarp jų. 

REKLAMA
REKLAMA

Spaudžiama Jungtinių Valstijų ir baimindamasi Izraelio smūgių eskalavimo, Libano vyriausybė ėmėsi veiksmų nuginkluoti „Hezbollah“.

Šiitų kovotojų grupuotė „Hezbollah“, kuri anksčiau dominavo Libano politikoje ir buvo laikoma geriau ginkluota nei kariuomenė, labai susilpnėjo po karo su Izraeliu. 

Pasak Beiruto, Libano kariuomenė privalo per tris mėnesius nuginkluoti „Hezbollah“ teritorijose netoli Izraelio sienos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų