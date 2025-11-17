Lenkijoje sugadintas geležinkelio ruožas į Ukrainą: Tuskas neatmeta sabotažo

Kaip D. Tuskas, tai yra geležinkelio ruožas Mazovijos vaivadijoje, jungiantis Varšuvą su Dorohusko stotimi prie sienos su Ukraina. Geležinkelio ruožas sugadintas sekmadienį.
Lenkijos premjeras neatmetė galimybės, kad tai – sabotažas.
„Neatmetama galimybė, kad turime reikalą su sabotažu. Niekas nenukentėjo. Atitinkamos tarnybos atlieka savo darbą“, – pareiškė D. Tuskas.
W sprawie zniszczenia fragmentu torowiska na trasie Dęblin-Warszawa jestem w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych. Niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji. Nikt nie został poszkodowany. Trwają czynności odpowiednich służb.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 16, 2025
