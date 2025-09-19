Lenkijoje rastos raketos nuolaužos: tarnybos aiškinasi situaciją

Anot leidinio, nuolaužos aptiktos naktį iš ketvirtadienio į penktadienį.
Karo policija pranešė, kad regione vykdo operacijas.
Manoma, kad nuolaužos yra nuo raketos, kuri buvo panaudota dronui numušti.
„Karinė policija vykdo operacijas Liublino regione, Choiny mieste, kur gali būti raketos, galbūt panaudotos dronui numušti, liekanos“, – rašoma socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše.
Lenkijos vyriausybė: labai tikėtina, kad namą per dronų ataką apgadino naikintuvo paleista raketa
Lenkijos vyriausybės duomenimis, labai tikėtina, kad į namą, kuris buvo apgadintas per Rusijos dronų įsiveržimą, pataikė vakariečių naikintuvo paleista raketa.
„Viskas rodo, kad tai buvo raketa, kurią gindamas Lenkiją paleido mūsų lėktuvas“, – Varšuvoje sakė Lenkijos slaptųjų tarnybų koordinatorius Tomaszas Siemoniakas. Tačiau kad tai būtų patvirtinta, esą būtina sulaukti vykstančio tyrimo rezultatų.
Praėjusią savaitę rusų dronams įskridus į Lenkijos oro erdvę, į orą buvo pakelti lenkų naikintuvai „F-16“ bei Lenkijoje dislokuoti „F-35“ tipo orlaiviai, kurie numušė kelis bepiločius. Apgadinto namo stogo Rytų Lenkijos Virikų kaime, esančiame už 15 km nuo sienos su Baltarusija, nuotraukos apskriejo pasaulį.
Jau pirmadienį lenkų dienraštis „Rzeczpospolita“, remdamasis anoniminiais šaltiniais kariuomenėje, pranešė, kad į namą pataikė „F-16“ naikintuvo paleista „AIM-120 AMRAAM“ tipo lenkiška raketa „oras-oras“. Raketa, kurios vertė, anot karinių ekspertų, siekia 850 tūkst. eurų, turėjo valdymo sistemos gedimą. Kita sistema, kuri sprogmenį neutralizavo, esą suveikė be priekaištų, todėl nekilo sprogimas. Tačiau raketa stoge pramušė skylę. Per incidentą žmonės nenukentėjo.
Šis laikraščio pranešimas įplieskė konfliktą tarp dešiniojo prezidento Karolio Nawrocskio ir premjero Donaldo Tusko centro kairiosios vyriausybės. Prezidentas pareikalavo, kad įvykis būtų nedelsiant išaiškintas. Informacija negali būti slepiama, antradienį tinkle „X“ rašė K. Nawrockio Nacionalinio saugumo biuras.
Vyriausybės vadovas D. Tuskas reagavo griežtai. „Visa atsakomybė dėl namo Virikuose apgadinimo tenka dronų provokacijos organizatoriams, t. y. Rusijai“, – teigė jis platformoje „X“. Pasibaigus tyrimui, atitinkamos institucijos esą informuos prezidentą ir gyventojus. Šalin rankas nuo lenkų karių, pridūrė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!